Todo lo que esconde la letra de 'SloMo' de Chanel y el motivo por el que pudo ser penalizada de Eurovisión

Después de una reñida competición en el Benidorm Fest, con Rigoberta Bandini, Tanxugueiras y Rayden como contrincante, Chanel fue la elegida para representar a España en Eurovisión 2022 con 'SloMo', gracias a los votos del jurado. La joven cubana se ha convertido en la esperanza de la mayoría de eurofans españoles, ya que tras varios años sin acercarnos el top 10, muchos la ven como la ganadora de este año.

La canción fue toda una sorpresa para los espectadores y, desde entonces, no ha dejado de sonar en la radio y en muchos espacios televisivos. De hecho, el tema que nos representará en Eurovisión ya ha superado las 8.700.000 reproducciones en Spotify y, desde que el videoclip fue lanzado el pasado 14 de marzo, ya marca 695.167 visualizaciones. Por lo que es probable que se convierta en una de las canciones del verano, lo que se potenciará todavía más si gana o se clasifica en una buena posición en la final del Festival.

A pesar de ello, originalmente, 'SloMo' fue pensada para que fuese interpretada por Jennifer Lopez, tal y como confesó uno de los compositores, Arjen Thonen, en el diario neerlandés BD. "[El productor discográfico] Keith Harris escribió diciendo que estaban buscando una canción en España al estilo de Jennifer Lopez para competir en Eurovisión", contaba Thonen en el mencionado medio, reconociendo que quiso dar otra oportunidad al tema al enterarse de que Eurovisión es el evento musical más grande de Europa.

Asimismo, tras la victoria de Chanel, el compositor se muestra muy contento de que la canción creada junto a Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes y Maggie Szabos haya terminado en "un lugar tan agradable".





El equipo tras la canción

Harris es un prestigioso productor en Estados Unidos que ha trabajado con artistas de alto nivel como Black Eyed Peas, Will.i.am, Robin Thicke, Usher o Madonna. Mientras que Sánchez ha colaborado con Blas Cantó, Malú, Antonio José, Alex Ubago y Pitbull.Fortes con Anitta y Szabo con Arjen Thonen, un DJ holandés cuyo que ha participado en varios discos como el de Tiësto, SWACQ o Mike Williams.

No obstante, además de los exitosos compositores, detrás de la canción hay mucho trabajo detrás desarrollado por un sello multinacional o un coreógrafo estrella, entre muchas otras cosas.

'SloMo' fue lanzada por BMG en el 2021. Se trata de una conocida discográfica conocida en todo el mundo por contar en su catálogo con exitosos artistas internacionales como David Bowie, Kylie Minogue, Natalie Imbruglia, Craig David, Avril Lavigne, The Rolling Stones, Tina Turner, The Cranberries o Blondie. Además de otros artistas españoles como Sweet California, Los Estanques o Maika Makowski. Este sello no pudo resistirse a este tema en el que predomina el sonido latino como el de Jennifer López o Shakira y en el que se alterna el inglés y el castellano en la letra.

Estas influencias también se han visto reflejadas sobre el escenario gracias a Kyle Hanagami. Este coreógrafo internacional ha trabajado anteriormente con artistas como Blackpink, Jennifer Lopez, Britney Spears, CNCO o Justin Bieber, por lo que en la puesta en escena no falta ni la iluminación ni los pasos de baile junto a un grupo de bailarines profesionales .

Asimismo, el vestuario también puede presentar cierto parecido con el estilismo de grandes estrellas del pop como Dua Lipa. Todo ello gracias al trabajo de Carmen Farala. La drag queen hizo el vestuario con el que Chanel actuó en la gala, siendo también la única que usó dos trajes diferentes. La admiración por el vestuario fue tal, que la cantante quiere seguir trabajando con Farala de cara a la final.





La polémica de 'SloMo'

A pesar de todo el trabajo y los profesionales que han mirado con lupa cada detalle del tema que nos representará en Eurovisión, no ha quedado exenta de polémicas. Algunos usuarios de Twitter no dudaron en analizar con detenimiento la canción, cada palabra y cada coma. El tema tiene un total de 424 palabras y, tal y como señalan, 187 son términos en inglés, lo que equivale a un 44,1 % de la letra completa.

Esto se convirtió en un foco de problema, ya que, tal y como indican las bases del Benidorm Fest, las canciones presentadas "no pueden superar el 35 % de la letra en un idioma diferente al castellano y/o las lenguas cooficiales de España". Asimismo, teniendo en cuenta palabras como Bugatti, onomatopeyas como 'na-na-na' o 'pa-pa-pa' o abreviaturas como 'señore' de señores o 'toy' en lugar de estoy, el porcentaje de términos que forman parte de la letra de 'SloMo' y no aparecen en el Diccionario de la Real Academia Española es más del 50%.

Esta cuestión se hizo viral y fue muy comentada por la posibilidad de que 'SloMo' fuese penalizada. No obstante, los organizadores revisaron el tema para controlar el asunto y confirmaron que no incumplían ninguna normal del certamen. Si se cuentan los términos en inglés, sin tener en cuenta las repeticiones, el porcentaje total sería del 34,3 %. Por lo que, finalmente, entraría dentro del límite que pone el festival del 35%. Después de hacer un recuento, la cantante interpreta 191 palabras en español por 100 en inglés.

Por otro lado, también fue muy criticado el significado de la letra, ya que se quejaron de sus mensajes "sexualizados y sin profundidad". "Let’s go! Llegó la mami. La reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetary. Yo vuelvo loquito’ a todos los daddies. Yo siempre primera, nunca secondary. Apenas hago doom, doom. Con mi boom, boom. Y le tengo dando zoom, zoom. Por Miami", canta Chanel. "Esta letra sexualizada no representa a las mujeres ni hombres de España", se quejaban algunos.

"Con todo el respeto de mi corazón, cada uno tiene una opinión yo lo respeto. Yo lo siento así y lo defiendo en el escenario así porque mi filtro es este... Al final ,como artista, tienes que exponer lo más natural y lo que tú sientes porque somos personas. Mi mensaje es ese", decía Chanel al respecto. Tras toda la polémica, finalmente, el Observatorio de Igualdad de RTVE decidió no modificar la letra de la canción porque debe primar "la libertad de creación".

Finalmente, después de todos los obstáculos que han aparecido en el camino de la cantante y su equipo, parece que quienes no la apoyan no lograron salirse con la suya y Chanel pisará el escenario de Turín como representante de España en Eurovisión al ritmo de 'SloMo'.