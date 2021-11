Tamara Falcó se sincera en 'El Hormiguero' y cuenta cómo es la relación con su pareja "No me gusta"

La noche del jueves, 'El Hormiguero' despidió la semana con una entrevista muy especial. Pablo Motos recibió a Ed Sheeran en el plató. El cantante acudió al programa de las hormigas para promocionar su nuevo disco, 'Equals', y su nueva gira internacional. Tras pasar un agradable rato con el artista, el presentador dio paso a la mesa de actualidad de cada semana, formada por Tamara Falcó, Cristina Pardo,Nuria Roca y Juan del Val.

Nada más empezar la tertulia, el conductor del espacio de Antena 3 puso sobre la mesa el primer tema a debatir. La sección comenzó con el revuelo causado por la imagen de la novia de Jeff Bezos mirando obnubilada a Leonardo DiCaprio durante una gala. "La mirada que le pone la novia de Bezos a DiCaprio es la misma que puso mi mujer cuando vino Harrison Ford al programa", comenzaba diciendo Motos.

A raíz de esto, el presentador preguntó a sus compañeros si eran celosos en sus relaciones. "Yo era más celosa, pero he ido aprendiendo con el tiempo. Creo que los celos son síntoma de inseguridad", reconocía por su parte Roca. "Yo tengo incapacidad para ser celoso. Los celos son una enfermedad y me parece un tema serio cuando lo identifican con el amor", opinaba Del Val.









"Tampoco me gusta que me falten el respeto"

"Estamos hablando de los celos que podría sentir Tamara si viera a su chico flirtear...", decía Motos, animando a hablar directamente a Falcó, lo que resultó ser muy llamativo por los numerosos rumores que, hace unos meses, apuntaban que Íñigo Onieva había sido desleal a Falcó. "Íñigo no es mucho de flirtear", aseguraba hija de Isabel Preysler muy rotunda.

"¿Tú eres celosa?", quiso saber Motos sobre Falcó. "Procuro no serlo. No soy muy celosa, pero tampoco me gusta que me falten el respeto. Hay un límite porque he visto relaciones cercanas a mí e incluso yo lo he sufrido que, porque uno de la pareja se ponga a hablar con otra persona, su pareja se ponga a sudar la gota gorda, y eso es horrible", opinaba la colaboradora.

"Otra cosa es si considero que hay una tontería inaceptable, entonces, no es que me ponga celosa, es que creo yo lo valgo y que se vaya a freír monas...", zanjaba, dejando claro que no es celosa pero cualquier indicio de falta de respeto le empujaría a romper con su pareja. Unas palabras que fueron muy aplaudidas por los espectadores que se encontraban en el plató de Antena 3.