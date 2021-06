Susanna Griso se sincera en Espejo Público y cuenta el trauma que sufrió de niña: "Me pasé años que no podía"

Tras informar de todas las noticias de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el plan de vacunación, Susanna Griso ha dado paso a la sección dedicada a la crónica social y al corazón, dirigida por Diego Revuelta.'Espejo Público' ha dedicado gran parte de su contenido a diferentes vídeos que se han hecho virales en internet y redes sociales.

Durante el espacio, la presentadora se ha aventurado a contar una anécdota de su vida, lo que ya se ha convertido en algo habitual. Esta vez, Griso ha revelado algunas de sus debilidades gastronómicas y sus malas experiencias con algunos alimentos. A raíz de esto, la conductora del espacio de Antena 3 ha compartido con sus espectadores un trauma que le acompañó durante años y que se originó cuando era niña.

Diego Revuelta ha presentado el vídeo de un pulpo que se ha hecho viral. En las imágenes se ve como el animal logra introducirse por completo en un bote de cristal, lo que ha sorprendido a los colaboradores. Ha sido entonces cuando Fran Rivera ha recordado lo mucho que le impresionó el documental 'Lo que el pulpo me enseñó', en el que el invertebrado es el protagonista: "Es de un señor que se dedica a bucear y se fascina por los pulpos, por lo que graba un documental".

Después de escuchar a sus compañeros, a la presentadora le ha venido a la mente un recuerdo desagradable en el que el pulpo es el protagonista. "Yo tuve una intoxicación de pulpo a feria que no veas", ha comenzado contando Griso. "Me pasé años que no podía ni oler el pimentón", reconocía la comunicadora.









"No le has cogido fobia, pero si aversión"

"Pero porque comerías mucho, ¿no?", ha quiero saber uno de los colaboradores muy sorprendido. "Porque comí tres días seguidos, exagerada", corroboraba la periodista mientras lamentaba lo mucho que comió. "Fue con 6 o 7 años cuando fui a Galicia", remarcaba Griso, dejando claro que pasó hace muchos años y que se quedó fascinada con el plato.

"Son tan generosos los gallegos que empezaron a ofrecerme, como les dije que me gustaba el pulpo... Pues, ahora, ya casi lo dosifico", explicaba la comunicadora. "No le has cogido fobia, pero si aversión", opinaba uno de los colaboradores, lo que la presentadora corroboró.

Esta anécdota de la conductora del espacio provocó las risas del resto de colaboradores, concretamente de Revuelta. "Esta sección tiene que cambiar de nombre, eh", opinaba el copresentador, haciendo referencia a la costumbre que está adaptando su compañera de contar anécdotas personales, por lo que le ha propuesto que se haga con su propia sección en 'Espejo Público' y la llame "Terapia".