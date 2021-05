Susanna Griso para 'Espejo Público' y se levanta enfadada porque un colaborador no deja de molestar

Este viernes, Susanna Griso estaba debatiendo junto a los colaboradores de 'Espejo Público' sobre la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la posibilidad de indultar a los presos independentistas. Durante la tertulia, la presentadora se ha visto obligada a levantarse para frenar a un colaborador que no dejaba de molestar.

A veces el directo complica la continuidad de los programas, dado que cualquier cosa que no esté programada en la escaleta puede descolocar a los presentes. Esta vez, ha sido un teléfono móvil lo que ha desconcertado a la presentadora. Durante la tertulia, una mezcla de sonidos de perro y sirenas ha interrumpido el intercambio de opiniones que se estaban dando en plató.

Al ver cómo Raúl del Pozo se escondía bajo la mesa para esconder el móvil, se ha sabido que lo que sucedía es que le estaban llamando. El periodista ha colgado, pero no lo ha puesto en silencio. Por este motivo, poco después, ha vuelto a recibir una llamada en mitad del programa. "Espera que Raúl amordaza al perro y cuando lo haya hecho seguimos hablando", ha bromeado Griso para dar un toque de atención al colaborador.

Ante las advertencias de la comunicadora, el periodista se ha echado reír mientras rechazaba la llamada. No obstante, la persona que estaba al otro lado del teléfono ha seguido insistiendo y el llamativo sonido ha vuelto a acaparar la atención de todos. "Espera que ahora vienen las sirena, oye Raúl tu teléfono móvil hijo... Te lo voy a confiscar, eh, voy a hacer como las seños en las clases", le ha advertido la presentadora.





"¿Te llama el Rey o qué?"

"¿Te llama el Rey o qué?", ha bromeado Griso. "No, no, qué coño me va a llamar el Rey", le ha contestado el colaborador entre risas mientras colgaba e intentaba poner el móvil en silencio. "Ahí está el perro otra vez", se quejaba la conductora del espacio de Antena 3. "Mi perrita se pone muy nerviosa", contaba el comunicador. "¿Quién se pone el ladrido de su perro de tono?", le ha preguntado la presentadora sin dar crédito ante lo que estaba pasando.

"Es que no sé cómo se apaga, apágalo tú", le ha confesado el colaborador algo incómodo y, acto seguido, ha pedido ayuda a Griso y le ha dado su móvil para que quitase el sonido. Ante la situación, la presentadora se ha levantado de su silla y se ha acercado al periodista para coger su teléfono y ponerlo en silencio, y así evitar que vuelva a interrumpir el directo.

"A ver ahora. Ya está", le decía la comunicadora. "Es complicado, eh", se burlaba Griso de Del Pozo mientras le devolvía su móvil. "A ver, que le has dejado a medias. Le has boicoteado", se dirigía la presentadora al periodista para cortarle y dar paso a uno de sus compañeros. Asimismo, la conductora del espacio no ha podido evitar reírse de los escasos conocimientos tecnológicos de su compañero.