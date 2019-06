'Supervivientes': del tremendo enfado de Carlos Lozano a la maléfica venganza de Violeta

Carlos Lozano ha llegado al límite, después de que la organización de 'Supervivientes 2019' le haya aislado en el palafito por saltarse las normas de seguridad, al emprender una excursión por una zona que estaba fuera del control del equipo del programa: "Llevo un mes y medio sin hablar con nadie. Me habéis castigado tres veces. Habéis acabado con mis ganas. ¡Sacadme ya de aquí!".

En cuanto Violeta ha abandonado el palafito, el expresentador de 'Operación Triunfo 1' ha empezado a desmontar su actual hogar pieza a pieza. Al terminar, se ha tumbado, indignado, y ha ocultado su rostro con una chaqueta.

Violenta se encontraba en el palafito, porque los abandonados incumplieron las normas al hablar con Carlos Lozano y la eligieron para cumplir el principal castigo: vivir con Lozano. Otra de las consecuencias fue que Fabio, Dakota, Mahi y Otto tenían que atender las necesidades de los habitantes del palafito.

Cuando la concursante del programa de supervivencia se ha enterado que sus compañeros la han escogido para cumplir 'condena' por ellos, ha empezado a preparar un maléfico plan: "Le voy a pedir las cosas a los otros tres que me han fastidiado. Quiero que ellos me lo traigan todo. Yo les doy asco, pero no saben el asco que me dan", ha expresado ante su novio, Fabio, que le ha anunciado la decisión del grupo de la playa abandonada: "Habíamos pensado en traerte las cosas Mahi y yo".

Ha sido entonces cuando Violeta ha señalado la doble cara de Mahi: "Estamos riéndonos todo el rato y me ha mandado al palafito. Nunca va a caminar tanto como lo hará mañana. No puedo con gente así". "¡Qué pena la decisión que has tomado! Quería que Dakota y Otto moviesen el culo por primera vez, porque no hacen nada en todo el día", ha sentenciado.