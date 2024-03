Serielizados Fest contará con una sección nacional a competición en la próxima edición

El festival de series televisivas Serielizados Fest contará en su próxima edición con una sección nacional a competición y, además, ha anunciado este martes la ampliación del número de premios en cada una de las secciones competitivas.

Serielizados Fest ha abierto convocatoria para la inscripción de series de su 11ª edición, que tendrá lugar del 15 al 20 de octubre en Barcelona.

La principal novedad de este año es la creación de la sección Competición Nacional, donde serán seleccionadas entre 5 y 10 series españolas.

En cuanto a la Competición Internacional, las series presentadas aspirarán a los premios de los diferentes jurados del festival.

La convocatoria que se presentó en el marco del Series Manía Foro, se cierra el próximo 28 de junio, y se aceptarán candidaturas para las secciones Competición Internacional, Competición Nacional, Panorama Internacional, Short Form y Películas Documentales.

El certamen ha ampliado y cambiado su número y formato de premios: La Competición Internacional optará a los premios del jurado (otorgados por un jurado profesional) a Mejor serie, Mejor guion y Mejor reparto; al igual que los de la Competición Nacional, y además, el festival mantendrá el premio del jurado joven y Premio del Público.

En anteriores ediciones, el Serielizados Fest ha acogido los estrenos en exclusiva de series internacionales como 'Sous Controle', 'Blackport', 'Sherwood', 'Life after life', 'The Long Shadow', 'Big Boys', 'We are Lady Parts', 'Stath Lets Flats', 'The last socialist artefact', que después de obtener el reconocimiento del jurado han conseguido su distribución en España.