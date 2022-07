Santiago Segura se indigna en 'El Hormiguero' por lo que le hace Pablo Motos en directo: "Me siento humillado"

La noche del lunes, Pablo Motos volvió a formar parte la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de ‘El Hormiguero’. Esta vez, el presentador recibió en el plató junto a Trancas y Barrancas a Santiago Segura, quien acudió para promocionar nueva película, 'Padre no hay más que uno 3'. En esta tercera entrega, la Navidad se recupera en el mes de julio con las travesuras de los más pequeños.

De esta manera, el director ya ha finalizado la tercera parte, creando así una de sus largas sagas, como es el caso de Torrente. Es por esto por lo que el presentador quiso saber si hará más partes de otros de sus éxitos como 'Torrente'. "No sé si haré más o no, pero lo tiene que decir el público", aseguraba Segura.

Fue entonces cuando el invitado manifestó lo defraudado que se sentía por el trato que estaba recibiendo por parte del conductor del espacio de Antena 3, ya que no había visto la película antes de su estreno a pesar de que su productora le había enviado un enlace para que no tuviese que ir hasta el cine.









"Sé que no soy Will Smith, pero me siento humillado"



"Sé que no soy Will Smith y que esto es cine español, pero me siento humillado", le soltaba de pronto el también actor, haciendo referencia al invitado estrella del programa de las hormigas. "Me siento decepcionado, no la has visto. Tampoco soy Denzel Washington, pero merezco un respeto", insistía el entrevistado. "El cine está muy mal y necesitamos apoyo, en Francia dan 500 millones a sus producciones y en España, solo 30", apuntaba.

A pesar de este momento, retomaron el tema de 'Torrente' y el actor le confesó que estaba contemplando la posibilidad de hacer otra entrega. Ante esto, Motos confesó que le gustaría ver a Torrente riéndose de lo "políticamente correcto". "Empieza la película y Torrente ha cambiado y es políticamente correcto: es vegano, animalista y tal... pero pasa algo y vuelve el Torrente de siempre", la proponía el presentador tras asegurar que, en este caso, sería "el primero" en ver esta película.

"¿Existe la posibilidad de que en algún momento de tu vida digas, voy a hacer un Torrente más?", repetía el comunicador. Entonces, el director reconocía que ya tiene en mente un posible argumento e incluso ha escrito la idea principal de lo que podría ser una nueva película.

"No quería... pero tengo ya escrito un tratamiento que se llama 'Torrente presidente' y no es exactamente como lo tuyo, pero sí que era un poco un poco en contra de esa tontería. Era un partido de extrema derecha que le ven en un bar a Torrente hablando con su rollo y entonces dicen, hay que fichar a este tío que es muy popular. Le dejan hacer algunos mítines en barrios periféricos y se dan cuenta de que el tío tiene madera para ser presidente. Entonces le dicen que hay que moderarse un poco en algunos asuntos y el tío ni caso y al final quieren matarle porque no saben qué hacer con él", desvela Segura.