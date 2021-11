Sandra Barneda se salta el guion y lanza una pulla a Pablo Iglesias en Telecinco: "También lo dijo"

El pasado viernes 12 de noviembre, Omar Montes estrenó su propio documental en Amazon Prime Video bajo el nombre de 'El Principito', donde se puede conocer toda la vida del cantante desde su infancia hasta la actualidad. Es por esto por lo que el cantante se encuentra en plena promoción y por ello se está dejando ver por diferentes programas de televisión.

La mencionada ficción protagonizada por el ex concursante de 'Supervivientes' está producida por Mediaset España, por lo que Montes está recorriendo todos los platós de las instalaciones para hablar de su documental. Este lunes, Montes fue entrevistado por Sonsoles Ónega en 'Ya son las ocho' y, horas después, fue al plató de 'La isla de las tentaciones'.

Aprovechando su presencia en plató, Sandra Barneda ha hecho un improvisada entrevista al cantante, lo que ha descolocado a los seguidores del programa al ser algo fuera de lo común, ya que el formato no suele hacer preguntas a ningún personaje que no pertenezca al reality. Gran parte de la audiencia compartió su desconcierto en redes sociales, dado que lo último que se esperaban era la aparición de la ex pareja de Isa Pi.

A pesar de ello, la conductora del espacio ha dedicado parte del programa ha hacerle unas preguntas. Omar Montes comenzó a ser un exitoso personaje de Telecinco antes de triunfar en el mundo de la música. El artista se dio a conocer por su relación con la hija de Isabel Pantoja y posteriormente por participar en 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes'. No obstante, ahora es uno de los músicos más escuchados.









"Luego llegó a la Moncloa y fíjate"



Por este motivo, Barneda quiso comenzar la entrevista disculpándose con el invitado: "Te tengo que pedir perdón porque en 'GH VIP' te dije '¿Pero tú eres cantante de verdad?' y me acordé siempre. Es una de esas veces que no puedes prejuzgar porque yo no te había escuchado. De ignorante porque ya estabas pegando".

Acto seguido, hablaron de que se podría ver en la docuserie protagonizada por Montes, en la que él presenta a sus seres queridos y muestra cómo sigue viviendo en su barrio de toda la vida, lo que llamó la atención de la presentadora. "Es un tío que dice que nadie le mueve de su barrio", aseguraban en el documental.

Ante las dudas, Montes aseguraba que se encuentra muy unido a su lugar de origen, por lo que no duda a la hora de ayudar a sus vecinos. "Y no es que a mí me sobre, sino que es que vengo de pasarlo mal", explicaba el cantante. Fue entonces cuando la periodista, muy sorprendida, comparó a Montes con una figura política que nadie esperaba.

"Pero no vas a hacer como Pablo Iglesias, que también dijo que nadie lo movería de su barrio… Luego llegó a la Moncloa y fíjate dónde vive", soltaba entonces la conductora del espacio de Telecinco, dejando muy descolocado al entrevistado. "Esos son unos demonios", reaccionaba el artista con su habitual tono de humor.

