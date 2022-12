Sam Heughan crece como protagonista de "Outlander": "Ahora soy más pausado"

María Muñoz Rivera

Sam Heughan (Escocia, 1980) protagoniza el drama histórico y romántico "Outlander", una serie que durante seis temporadas -ahora se rueda la séptima- le ha hecho famoso y con la que ha evolucionado. "Me he hecho mayor, y Jamie también lo ha hecho. Ahora tengo una forma más pausada de actuar", asegura a EFE.

"He crecido con Jamie y no solo he madurado como actor, también como persona", insiste, aunque cree que el personaje sigue dejándole "muchos caminos por investigar", dice en una entrevista sobre la serie, basada en las novelas de Diana Gabaldon estrenada en 2014.

La ficción se ha convertido con el paso del tiempo en un gigante televisivo, con multitud de seguidores en todo el mundo que hacen de "Outlander", además de un fenómeno de masas, casi "un estilo de vida para sus actores", como es el caso de Heughan, explica.

Aunque es conocido por su papel en la serie, ha trabajado en teatro, televisión y cine durante casi dos décadas, comenzó su andadura en el Royal Court Theatre y es escritor y doctor honoris causa por la Universidad de Glasgow. "A veces es complicado gestionar tantos frentes abiertos, pero es muy estimulante", dice.

En la actualidad está inmerso en los rodajes de la nueva temporada, y también de su segunda serie en formato viaje por carretera, "Men in Kilts", además de promocionar su libro "Waypoints", un viaje por Escocia que ha vendido 50.000 copias en Estados Unidos.

Todos estos proyectos tienen algo en común, Escocia y su cultura. Y es que el propio actor se define a sí mismo como "un apasionado de Escocia" en sus redes, donde casi acumula cuatro millones de seguidores.

"Es un honor poder ser algo así como un embajador de Escocia para el mundo", dice Heughan, que se tiñó el cabello de rojo para su papel y conseguir "un aspecto más escocés que se ha acostumbrado a lucir también fuera de la serie.

Para el intérprete, "es increíble cómo la serie se mantiene en el tiempo", y relaciona este factor con la propia historia, a veces "algo brutal". "La gente ve Outlander porque el romance entre sus protagonistas inspira, han crecido juntos, y su relación también, con todo lo que conlleva, buenos y malos momentos", remarca.

Heughan se declara feliz inmerso en los diferentes proyectos en los que es "capaz de disfrutar del proceso" y entre los que se encuentra una película junto a Celine Dion que verá la luz este verano. Pero quiere tomarse los próximos meses "con algo más de calma".

"Escribir un libro ha sido terapéutico y no descarto escribir más, pero lleva mucho trabajo y también mucho tiempo", afirma. Sobre su faceta como actor, le gustaría poder retomar "el contacto con el teatro", que encuentra "más cercano al público y marcado por la inmediatez".