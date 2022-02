'Sálvame' desvela por error el futuro de Paz Padilla en el programa al ser pillados por un micro abierto

Paz Padilla está pasando por una etapa complicada de su vida, dado que se encuentra enfrentándose a un difícil episodio personal y profesional. Por un lado, los espectadores de ‘Sálvame’ se encuentran muy expectantes ante la ausencia de Padilla como presentadora. El pasado 20 de enero, la presentadora se fue en pleno directo tras un tenso enfrentamiento con Belén Esteban. Esto se debe a que la colaboradora acusó a la actriz de ser antivacunas y de no haberse vacunado contra el coronavirus, lo que le sentó muy mal: "Porque tú lo digas, estoy flipando, tío. Estoy alucinando. ¿Por qué no creo en la vacuna? Venga, Belén, te has metido tú solita en esto". Como consecuencia, en ese mismo momento, Padilla se marchó del espacio y no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

Desde entonces, no se ha vuelto a ver a Padilla por las instalaciones de Mediaset, por lo que su futuro como presentadora de ‘Sálvame’ no parece estar claro. "Su trabajo en ‘Sálvame’ podría haber llegado a su fin. La decisión la ha tomado ella misma", señalaba la revista ‘Lecturas’ tras recordar la manera en la que la actriz se fue del plató. “Los responsables de La fábrica de la tele quieren que la presentadora se replantee la situación y regrese, algo que parece que Paz no está dispuesta a hacer”, afirmaba el mencionado medio, dejando claro que su discusión con Esteban podría su poner su adiós al programa.

Por si fuera poco, el programa de La Fábrica de la Tele ha fichado a una nueva presentadora, Adela González Acuña, lo que ha potenciado los rumores de la marcha de Padilla, dado que ella "lo ha entendido como una declaración de intenciones". La periodista pasará a formar parte del equipo de ‘Sálvame’ junto a los colaboradores y Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Nuria Marín, por lo que muchos sepreguntan si será ella quien sustituirá a la humorista al frente del espacio de Telecinco.

Ante esto, según asegura una persona cercana a la actriz en 'Jaleos', "está muy molesta y dolida". La presentadora considera "que no se la ha tratado con el respeto que merece, no ya por ser presentadora, sino como persona". Asimismo, según la misma fuente, la actriz "se vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira". "Es que no fueron conscientes de lo que dieron a entender esa tarde de Paz y el daño público que se le podría haber hecho porque lo dicho, dicho queda", agrega.









"¿Has desayunado con Paz Padilla?"

Como consecuencia, parece que el regreso de la actriz al programa de Telecinco está cada vez más lejos. Asimismo, ni la propia comunicadora ni ningún miembro del equipo de 'La Fábrica de la Tele' se ha pronunciado al respecto, por lo que los rumores de su salida definitiva no dejan de alimentarse. Sin embargo, Anabel Pantoja ha sido la primera en hablar sobre ello, aunque lo ha hecho cuando pensaba que nadie la estaba escuchando.

Este momento se ha dado cuando la sobrina de Isabel Pantoja se encontraba hablando de su reciente ruptura con Omar Sánchez. La colaboradora de Telecinco se encuentra en un complicado momento al tener que hacer frente a los rumores que relacionan a su ex pareja con Alexia Rivas. Por este motivo, abandonó el plató de pronto al sentirse muy ofendida por las palabras que le dedicó Kiko Matamoros. Por este motivo, al haberse tratado de una broma, el colaborador se fue a buscarla para traerla de vuelta.

"Lo has dicho con segundas. ¿Has desayunado con Paz Padilla? ¿Vas de gracioso ahora?", reaccionaba Pantoja, haciendo referencia a la presentadora. Ante esto, Matamoros no se cortó y no dudó en aprovechar la mención de Padilla para responder: "Oye, qué feo es eso de meter a alguien que ya no trabaja aquí". Estas declaraciones parecen confirmar que la salida de Padilla ya es definitiva.

Este comentario sorprendió a todos los presentes, por lo que un micro abierto pilló a Lydia Lozano decir que "no se sabe nada, ni para sí ni para no". Ante esto, la dirección la censuró de forma inmediata y le pidió no hablar más al respecto. "Bueno, lo he dicho porque es humorista y tú has querido hacerte el gracioso. ¿Has desayunado con Carlos Latre? ¿Mejor? ¿O con Faemino y Cansado? Aunque no sé si alguno ha muerto", soltaba entonces Pantoja para intentar apartar la atención del comentario sobre su compañera.