Ruth Núñez descoloca a Roberto Leal al cortarle en pleno directo de 'Paspalabra': "¿Ya has acabado de hablar?"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Este lunes, Sofía y Marco Antonio volvieron a enfrentarse en el Rosco. La concursante perdió su racha de comenzar el programa en el equipo naranja y tuvo que enfrentarse a la silla azul. Es por esto por lo que Sofía formó equipo junto a Lucía Fernanda y Nacho Guerreros. Mientras que el participante lideró el equipo naranja junto a Octavi Pujades y Ruth Núñez.

Además del tenso duelo que se experimenta con 'El Rosco', las pruebas protagonizadas por los famosos también son muy seguidas por los espectadores. Este vez, Ruth Núñez y Lucía Fernanda se convirtieron en rivales y tuvieron que competir en la prueba musical, la que suele dar más juego a los invitados.

Ambos invitados del concurso de Antena 3 se enfrentaron en 'La Pista Musical' y Roberto Leal les dio la primera pista: "Año de la canción, 2001, por cinco segundos... ¡Música!". Nada más escucharse las primeras notas, ambas participantes se mostraron totalmente desconcertadas, ya que no parecían tener ni idea de la canción que estaba sonando.

Ninguna de las dos se atrevió a contestar, pero la cantante fue quien apretó el pulsador para decir algo: "No tengo ni idea". De la misma manera, en el rebote, la actriz no supo responder. Dado que ninguna tenía la respuesta, el presentador dio paso a la siguiente pista: "Por cuatro segundos, un verso de la canción: Nunca fue un contrato ni una imposición". No obstante, esta pista las dejó igual.





"¿Ya has acabado de hablar?"

"Delante de actores me gusta crecerme porque porque yo también tuve mis pinitos", dijo el presentador para romper el largo silencio que provocaron las invitadas al no conocer la respuesta. "Nunca fue un contrato ni una imposición", repitió Leal para dejar clara la pista. Sin embargo, la tensión que viven los invitados para hacerse con la victoria en La Pista Musical hace que, en ocasiones, lo paguen con el comunicador.

"¿Ya has acabado de hablar?", le interrumpió entonces Núñez, dejando totalmente descolocado a Real, que se limitó a reír. "Sí", corroboró el presentador entre risas. "Le doy por no quedar mal, pero no tengo ni idea", respondió la actriz. "¡Yo que sé que canciones había en 2001!", exclamó la intérprete, pasando el rebote a Lucía Fernanda, que probó suerte: "Britney Spears. Es Oops!...I Did It Again ¿No es no? Fatal. Parece mentira que me dedique a esto...", contestó la cantante.

Como consecuencia, Leal dio paso a la siguiente pista que consistía en poner unos segundos más de la canción. En ese momento, ambas comenzaron a bailar y, mientras sonreían, aseguraron que "no habían oído en su vida esta canción". "Le voy a dar por darle porque no se reconoce la voz de la artista. Como estamos las dos...". se la jugó la cantante. De la misma manera, la actriz tampoco supo la respuesta. "Esto creo que es definitivo os diré el título con otras palabras: Mi persona no es esa señora", dijo el presentador, dando una pista más.

De forma inmediata, Núñez dio al pulsador y respondió "es No soy esa mujer". "¡No es exacto!", exclamó el presentador sin poder darlo por válido. "Esa mujer no soy yo", contestó la artista, fallando también. "Está claro que no conocemos la canción", aseguró la actriz. "Está clarísimo", añadió su rival. "No puedo repartir segundos y os va a dar mucha rabia, es Yo no soy esa mujer de Paulina Rubio", desveló Leal. "No habíamos oído ese tema en la vida", reconocían.