Román Mosteiro: así es el hombre que ha conquistado el corazón de Lara Álvarez por tercera vez

El pasado septiembre se confirmaba la ruptura entre la periodista Lara Álvarez y el artista Adrián Torres después de unos meses de relación. Aunque parecían la pareja perfecta, lo cierto es que lo suyo no cuajó. Durante este tiempo, Lara ha dado muchos titulares sobre el estado de su corazón y lo que realmente necesita en la vida.

item no encontrado

''No busco el amor de cuento de hadas, sino el amor inteligente'', aseguraba la periodista Omar Suárez en su sección semanal en la revista Lecturas la semana pasada. Y es que, Lara tiene el espejo en el que mirarse en casa y no aspira a menos: ''Mis padres llevan 36 años casados y siguen amándose con locura'', cuentaba. ''Conocer a alguien no es siempre fácil. Ya que tengo una edad y unas rutinas, y cada vez es más difícil encajar'', reconoce. Tal vez por esto y porque la experiencia es un grado, que Lara Álvarez haya querido dar una nueva oportunidad a un viejo amor, con quien ya lo ha intentado en dos ocasiones sin éxito. ¿Será la tercera la vencida?

item no encontrado

Quién es Román Mosteiro

La revista Semana publica varias imágenes de la nueva pareja. El afortunado que ocupa el corazón de Lara y con quien ha comenzado una etapa dulce se trata de Román Mosteiro, un empresario treintañero de La Coruña del que definen como un ''auténtico relaciones públicas'' por lo sociable que es. Amante del surf, los animales y el motor. Discreto y amigo de sus amigos. Pese a su imagen desenfadada de codea con lo más granado de la sociedad y casi nunca se deja ver ni utiliza su influencia.

En las imágenes se puede ver cómo ambos, de sport, salen de la casa que comparten en Madrid dispuesto a disfrutar de un día soleado en la capital.

Aunque en su pasado juntos fueron muy discretos y casi no dejaron pinceladas de su relación, lo cierto es que la pareja no termina de pasar página de su historia de amor y ha querido darse una nueva oportunidad, la tercera para ser exactos. Lara y Román salieron en 2016, unos meses después de que la presentadora terminase con Fernando Alonso. En 2017 y tras un parón, ambos volvieron a intentarlo sin éxito. ¿Será esta la definitiva?

Cabello largo, lacio y oscuro, barba frondosa, look desenfadado y una mirada con un toque misterioso, a menudo oculta bajo unas gafas de sol. Un hipster en toda regla que en los últimos años ha depurado su imagen, cambiando el traje y la corbata por unos jeans desgastados y camisetas vintage. Aunque su físico podría recordar ligeramente al de Alonso, desde el punto de vista profesional y personal no guardan apenas ninguna similitud.

item no encontrado

Mosteiro se formó en el colegio Hogar de Santa Margarita de La Coruña. Desde 1998 a 2003 cursó un Diploma de Gestión y Dirección de Empresas Hosteleras, en el Centro Superior de Hostelería de Galicia. Completó su formación con un máster en Dirección y Gestión de Empresas Turísticas en la Universidad de Santiago de Compostela. Después se adentró en el mundo de la hostelería, pasando por la dirección de varios hoteles hasta recalar, en octubre de 2014, en Grupo Silk, donde ejerce como director general. Esta compañía gestiona 25 locales relacionados con el ocio.

En sus inicios, la presentadora acudió en varias ocasiones al restaurante que dirige Román, Silk & Soya. Un espacio de inspiración oriental y comida tailandesa ubicado en La Moraleja, en Madrid. Este es uno de los muchos negocios que tiene Román, como BangCook Foundation o Reforest project.

Lo que está claro es que tras años separados, la pareja no ha conseguido superar su relación y han apostado por su amor.