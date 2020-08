La rocambolesca historia que explica por qué Trueba recibió el Oscar con un pin de "El Juego de la Oca"

El 21 de marzo de 1994, Fernando Trueba hizo historia para el cine español al ganar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por su filme "Belle Epoque". Era la segunda vez que nuestro país se llevaba la preciada estatuilla en esta categoría de los premios de cine más importantes del mundo, después de que José Luis Garci lo ganara en 1982 con "Volver a empezar".

La cinta, ambientada en 1931, cuenta la historia de un hombre que decide desertar del ejército y se refugia en una casa de campo, donde es bien acogido por Manolo, un pintor excéntrico que vive retirado debido a sus ideas políticas. El chico mantiene sucesivamente relaciones con las cuatro hijas de su protector (Rocío, Violeta, Clara y Luz), sin saber muy bien de cuál de ellas está enamorado. Fernando Fernán Gómez, Jorge Sanz, Penélope Cruz, Ariadna Gil, Maribel Verdú y Miriam Díaz Aroca protagonizaban la película.

Una de las cosas curiosas que dejó este momento fue algo que pasó inadvertido para muchos. Y es que Fernando Trueba lució en la solapa de su traje un pin de un famosísimo programa de televisión de la época. Hablamos de "El gran juego de la oca", que se emitió en Antena 3 durante dos temporadas (1993 - 1995) y una tercera en Telecinco (1998). El concurso estana presentado por Emilio Aragón.

¿Y cuál era la conexión de Trueba con el programa para que decidiera llevar un pin con el logo de este espacio? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Víctor Martín, productor del formato, recordó en "¿Dónde estabas entonces?" que un concursante tenía que ir a los Oscar sin acreditación y conseguir que el equipo de Fernando Trueba se pusiera el pin del programa. Y el concursante lo consiguió. Por este motivo, Fernando Trueba lució el pin en ese momento tan importante que fue para su carrera. El concursante, por cierto, se llevó también el coche que estaba en juego.

LA OTRA VEZ DE TRUEBA EN LOS OSCAR

No fue la última vez de Fernando Trueba en lso Oscar. En 2012 volvió a estar nominado como uno de los directores de la película animada "Chico & Rita", aunque finalmente la cinta no se llevó el Oscar en su categoría. Tres años antes, su cita "El baile de la victoria", fue elegida por la Academia española como la candidata del país para la estatuilla de mejor película de habla no inglesa. Finalmente, no fue nominada.

Después de Trueba, Almodóvar ganó el Oscar en 1999 con "Todo sobre mi madre" y en 2005 Alejandro Amenábar también saboreó el éxito en Hollywood con "Mar adentro". Desde entonces, España no ha vuelto a conseguir ninguna nueva estatuilla en este apartado, aunque el año pasado Almodóvar fue de nuevo nominado por "Dolor y Gloria".