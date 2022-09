Roberto Leal da un toque de atención a un invitado por intentar hacer trampas en 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones.

Esta vez, Orestes capitaneó el equipo naranja junto a Chema Martínez y Xenia Tostado. Mientras que Rafa logró superar la Silla Azul y liderar el equipo azul con la ayuda de Marina Salas y Secun de la Rosa.Llegó el momento de La pista musical, prueba en la que los famosos invitados suelen sacar su vena más competitiva. En esta ocasión, Xenia y Marina se convirtieron en rivales.









"Secun, castigado"

"1981", comenzaba diciendo Roberto Leal como pista. "Marina, mírame a mí", le llamaba la atención el presentador cuando la pilló mirando a Secun en busca de una respuesta. "Para ser la primera vez te he visto muy avispada", bromeaba Leal. "Yo nací ese año y Marina todavía no había nacido, así que nada", reaccionaba Xenia. "No, no", negaba la actriz al no saberse la respuesta.

"Secun, mírame a mí", volvía a darle el presentador un toque de atención. "Sí, sí. Mírame, que le he dicho: 'no te lo puedo decir'", se justificaba el actor. "Que te sabes todas las canciones del mundo", aseguraba Leal. "Esas cosas que compartimos como un secreto", leía el presentador como segunda pista.

En ese momento, Salas volvía a mirar directamente a su compañero de equipo. "¡Y le mira!", exclamaban, mientras se podía escuchar la risa del actor. "Nos hemos mirado inconscientemente", la defendía De la rosa. "Tú date la vuelta. Castigado. Secun mirando para atrás", le pedía el presentador entre bromas para que dejasen de mirarse entre ellos en busca de chivarle la respuesta. "Yo la sé", confirmaba el actor.

Finalmente, las concursantes agotaron todas las pistas hasta que llegó el momento en el que el conductor del espacio decía el título de la canción en inglés para que ellas la tradujesen al castellano. "You are", decía el comunicador. "Eres", acertaba Xenia.