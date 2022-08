Roberto Leal saca a la luz la curiosa manía que comparten Rafa y Orestes en 'Pasapalabra': "La verdad es"

'Pasapalabra' se ha convertido en el programa estrella de las tardes de Antena 3. Con Roberto Leal a la cabeza, el concurso ha logrado fidelizar a su audiencia que no se pierde, cada tarde, de lunes a viernes, 'La Pista Musical' o 'El Rosco', entre otras pruebas. Los espectadores juegan desde casa, al tiempo que disfrutan del buen humor de Leal y las celebritys que acuden como invitados.

Desde hace más de 50 programas, Orestes y Rafa se han convertido en los protagonistas del formato. Cada día luchan por hacerse con un bote que no para de crecer y el cual han llegado a rozar con la punta de los dedos. En cada programa, ambos están acostumbrados a superar ampliamente los 20 aciertos e incluso se han llegado a quedar a tan solo una o dos palabras de hacerse con el ansiado premio.

Esta es la segunda vez que ambos coinciden en el plató de 'Pasapalabra', puesto que concursaron en la etapa anterior del formato, pero ninguno logró hacerse con el bote. Ahora ya acumulan un número mayor de duelo y, aunque parece que por ahora el premio millonario se resiste, ambos ponen todo de su parte y dan lo mejor de sí. En muchas ocasiones han terminado en empate, mientras que la racha de victorias está bastante igualada.





La manía de Orestes y Rafa en 'La Silla Azul'

Al comienzo de 'Pasapalabra', como es habitual, Roberto Leal presentaba a los concursantes. En esta ocasión, Rafa formaba parte del equipo naranja, tras haber resultado ganador en el programa anterior. Después de saludar, el concursante se mostraba muy contento por no haberse tenido que enfrentar a la temida prueba de 'La Silla Azul'.

"La verdad es que estoy muy agradecido de estar aquí y viendo como vienen en la silla azul aún más de no estar sufriendo ahí, porque la verdad es que hay que felicitar a Juanjo porque ha soltado algunas que incluso a mí de primeras no me venían", comentaba, tras el apretado duelo entre Orestes y el nuevo aspirante a concursante, que en este caso era Juanjo.

En ese momento, Roberto Leal sacaba a la luz una manía que comparten los concursantes veteranos cuando les toca enfrentarse a la primera prueba del programa y luchar por permanecer en el mismo. "Te pasa a ti y le pasa igual a Orestes, os ponéis como mirando para abajo, no se si estáis jugando", apuntaba el presentador. "Es como cuando estabas en el cole y decías, si no miro al maestro no me saca, pues igual", matizaba Rafa, explicando de dónde viene esa costumbre.