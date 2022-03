Roberto Leal revela la relación que mantiene con Pablo Díaz tras 'Pasapalabra': "Con Luis de Lama igual"

Roberto Leal es uno de los rostros de Atresmedia y el presentador más exitoso de la cadena. Lo que le hace especial es su cercanía tanto con los espectadores como con los concursantes, además de los divertidos momentos que regala a la audiencia fruto de su naturalidad. Actualmente, se encuentra al frente de 'Lego Masters', 'El Desafío' y 'Pasapalabra', aunque su labor en la cadena es principalmente conocida por su labor en el juego del Rosco.

El periodista se encuentra al frente del concurso desde 2020, logrando cosechar grandes datos de audiencia y convirtiéndose así en una franja imbatible para la competencia. Como consecuencia, por el plató ya han pasado muchos concursantes, aunque lo más recordados de la etapa de Antena 3 son Pablo Díaz, Luis de Lama, Nacho Mangut, Sofía Álvarez, Javier Dávila y Marco Antonio, además de Orestes y Jaime, quienes se encuentran concursando actualmente. No obstante, Pablo Díaz fue quien estrechó más lazos con el presentador, ya que participó durante más de 300 programas, hasta que se hizo con los 1.828.000 euros del bote.

"El trato es maravilloso porque, al final, se pasan muchas horas en una grabación. Cuando tú llegas al plató, entre que llegas, te ves con ellos, con los invitados... A algunos de los invitados famosos ya los conoces y a otros no les conoces de nada, con ellos se hace un trabajo de presentaciones y de encontrar que ellos estén tranquilos para que den lo mejor de sí mismos. En torno a todo eso giran los concursantes, que son los verdaderos protagonistas del programa", comienza contado el presentador sobre el buen ambiente tras las cámaras del concurso de Antena 3, en una entrevista para COPE.









"Con Pablo intercambio mensajes"



"Para mí llegan a convertirse en colegas porque vivo sus momentos más brillantes y los más complicados también. Cuando se pagan las cámaras y ya no volvemos a grabar más hasta la semana que viene, hay abrazos, ánimos y un cariño real. Y ese cariño real se ve en pantalla. No es un programa frío para nada y si así fuera no podría llegar de la misma manera a tu casa", apunta el conductor del espacio de Antena.

Por este motivo, el periodista reconoce que despedirse de Pablo Díaz tras tantos días juntos "no fue fácil": "Fue un año y pico con Pablo. A mí él ya me generaba seguridad porque yo ya conocía sus días buenos, sus días nos tan buenos, sabía cuando estaba tranquilo, cuando no... Digamos que había una complicidad. Yo ya sabía hasta donde podía llegar con él y eso te da comodidad porque ya sabes por donde te va a salir". "Con Pablo intercambio mensajes, igual que me pasa con los concursantes de otros concursos. Ahí un vínculo más allá del formato en sí", revela.

Asimismo, el presentador también reconoce llevarse muy bien con Luis de Lama, quien fue el rival de Pablo durante más de 80 entregas. "Con Luis de Lama igual. Me divertía mucho, me parecía un concursante ideal, súper familia, con muchos valores parecidos a los míos... Entonces, cuando se te va alguien así, lo echas de menos", confiesa Leal. "Pero en este concurso, la gente se recicla y tiene que entrar gente nueva que debe tener esa oportunidad. Pero, es verdad, que se generan cosas chulas y, cuando se van...", asegura el presentador, dejando claro que es triste despedirse, pero que siguen manteniendo relación fuera de cámaras.