Risto saca a la luz un trágico episodio de su infancia que "le cambió la vida": "Llegué a casa llorando"

Este viernes, se emitió un nueva entrega de 'Got Talent' en Telecinco. Al comienzo del concurso, el programa puso en pantalla el emotivo mensaje que Paz Padilla les había enviado y en el que explicaba el motivo que no le permitía estar en el programa como jurado. La presentadora de 'Sálvame' aseguraba que no "tenía fuerzas" y que necesitaba "curarse el alma".

Este mensaje resultó algo desconcertante para los espectadores. Sin embargo, poco después, se aseguró que se debía a la trágica muerte de su pareja. El programa de Telecinco está grabado, lo que explicaría que el mensaje se haya puesto meses después de su trágica pérdida. A pesar de ello, este no fue el único momento emotivo que se vivió a lo largo de la noche.

Risto Mejide protagonizó un momento que emocionó al público. Antes de entrar en plató, el miembro del jurado contó una historia de un niño que sufría acoso escolar. Lo que llamó la atención de todos los presentes, fue que él era el protagonista.

"Érase una vez un niño al que le gustaba mucho estudiar y pasaba horas delante de un tablero de ajedrez. En muchas cosas era un niño distinto, algunos de sus compañeros de clase, como no lo entendían, hacían lo que hace la gente cuando no entiende algo, rechazarlo", comenzó diciendo, contando su historia en tercera persona.

"Un día, escribieron un insulto muy feo en la parada de tren que cogían todos los días los niños del colegio y aquel niño llegó a casa llorando. Pero su madre hizo algo que le cambiaría la vida para siempre, le dio un rotulador y le dijo. 'piensa qué vas a contestar tú mañana'. Ese día, aquel niño aprendió dos cosas: a defenderse por sí mismo y el poder que tenían las palabras", recordó.

"Si aprendes a defenderte"

"Un día, la casualidad hizo que le llamaran para ser jurado en un programa de televisión. Se presentó con gafas de sol, una forma como otra cualquiera de seguir defendiéndose, pero que se convirtieron en su seña de identidad", continuó contando, haciendo alusión a cuando saltó a la televisión cuando fue fichado para formar parte del jurado de 'Operación Triunfo'.

"Después de muchos programas, cientos de horas de televisión y alguna que otra polémica, acabó en una de las mesas más famosas de todos los tiempos, la del jurado de Got Talent. Allí aprendió que, si aprendes a defenderte de todo aquello que los demás quieren que seas, al final lograrás ser tú mismo", concluyó, dejando claro que, finalmente, se hizo con la victoria al haber triunfado en televisión.