Risto Mejide se indigna y estalla contra una espectadora negacionista: "Te mereces un viaje al otro lado"

Risto Mejide se ha convertido en uno de los presentadores más polémicos de la televisión. Esto se debe a que siempre se ha mostrado muy claro y nunca ha dudado en arremeter contra quienes ha creído necesario, incluso suele enfrentarse con sus invitados en 'Todo es mentira'.

De la misma manera, este lunes, envió un mensaje muy claro a quienes siguen negando la existencia del coronavirus. El programa ha comunicado a los espectadores que una enfermera del hospital de Sant Pau de Barcelona envió un mensaje al programa para desmentir una información.

Hace unos días, el programa de Cuatro difundió un vídeo en el que una mujer aseguraba que el mencionado hospital no estaba colapsado, haciendo creer que las cifras de contagios por la covid-19 estaban manipuladas. Es por esto por lo que la enfermera se puso en contacto con el espacio y aseguraba que ese vídeo había sido difundido por una negcionista que se había grabado en la sala de espera.

Al recibir los mensajes, el equipo del programa se puso a investigar y se ha puesto en contacto con José Antonio Urbano, del sindicato SAE del Hospital de Sant Pau. "Esas imágenes están totalmente manipuladas", ha asegurado Urbano.

'Todo es mentira'

"Los pacientes COVID no están en los pasillos, están aislados, y los pacientes que están esperando ingresos en urgencias no están en esas salas, están otras salas que se han hecho con el fin de no tener pacientes por los pasillos", ha aclarado el entrevistado a través de una conexión en directo.

La reacción de Risto

A raíz de su conversación con Urbano, Mejide se ha mostrado muy indignado con la negacionista que difundió las polémicas imágenes: "Lo que tiene que pasar es que, en algún momento, esta chica pille el coronavirus. Eso es lo que se llamaría justicia divina", ha dicho el presentador mirando a cámara, aparentemente molesto.

"A mí la gente que está negando la existencia del virus a estas alturas de la película, 80.000 muertos después, igual sí que te mereces un viaje al otro lado… Que la vida te demuestre que existe y puedas pasar al otro lado de la puerta y una de esas habitaciones estén reservadas para ti", ha concluido el conductor del espacio.