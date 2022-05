Risto Mejide habla alto y claro sobre el resultado de Ucrania en Eurovisión: "Paso ya"

El "chanelazo" se materializó anoche en el escenario del Pala Alpitour de Turín, donde la representante española se hizo con el tercer puesto del Festival de Eurovisión, tras obtener un total de 459 puntos. El primer puesto fue para Ucrania, tras conseguir 631 puntos, y el segundo para Reino Unido, con 466 puntos.

Con esta victoria, Ucrania no solo consiguió una victoria musical, sino también una importante victoria moral y mediática, ya que recibió el apoyo del voto del jurado y también el apoyo del grupo popular. No obstante, esta victoria ha sido muy cuestionada en redes sociales e incluso se ha acusado al propio Festival de Eurovisión de moverse con fines políticos que, en este caso, le habrían dado la victoria.

La representante española en Eurovisión 2022, Chanel.



Una premisa que también ha adoptado el periodista y presentador de 'Todo es Mentira' de Cuatro, Risto Mejide, quien no ha dudado en lanzar su crítica en su perfil de la red social del pajarito azul. De hecho, ya se pronunció tras la actuación de la representante española: "Si Chanel no gana esta noche, os juro que paso ya de Eurovisión", aseguró tras la increíble actuación de la española.





Risto Mejide habla alto y claro sobre el resultado de Ucrania en Eurovisión

Fue tras conocer los resultados finales de las votaciones, y por lo tanto también conocer el pódium final del Festival de este año cuando el periodista quiso publicar un nuevo mensaje: "Me voy a dormir. Que le den para siempre a Eurovisión", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.





Un mensaje crítico en el que claramente hacía alusión a la victoria de Ucrania, a modo de acto de solidaridad, y el segundo puesto que consiguió Reino Unido.





El mensaje de Risto, como no podía ser de otra forma, ha tenido toda una larga lista de respuestas, ya sea a favor o en contra de su premisa. El músico James Rhodes ha sido una de las personas en responderle: "No. Tío. Lo veo como un mensaje de solidaridad muy potente. Realmente espero y rezo para que Rusia no sea el anfitrión el próximo año. Pero el segundo puesto para España hubiera estado más que justificado", ha escrito.

"Lo de Ucrania no es normal. Una cosa es la guerra y otra cosa es que te regalen Eurovisión. Éxito total de Chanel", agregó otro usuario.

Otros, sin embargo, quisieron mostrar su desacuerdo con Risto. "Peor fue lo que hicisteis con Tanxungueiras, aquí el público sí fue determinante", agregó un usuario. "Duerme bien, que tú vives del espectáculo y de la polémica (más bien de lo último, imagen muy currada en esto) y de esto vas a hacer unos cuantos programas, no seas hipócrita", agregó.