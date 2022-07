Un reputado virólogo habla claro sobre la viruela del mono en España: "Los datos están ahí"

Por el momento, dos personas han fallecido y hay 4.298 casos confirmados en nuestro país por la viruela del mono. Además, 120 personas han requerido hospitalización (lo que se traduce en un 3,2%). La edad media de los pacientes, según el ministerio de Sanidad, es de 37 años. El virólogo José Antonio López ha intervenido en Telemadrid recordando que la OMS ha declarado este virus como emergencia de Salud Pública.

Bien es cierto que el número de casos se dan más en Estados Unidos aunque, en comparación, Europa es la que más proporción de personas infectadas con este virus contabiliza. España es el país del mundo con mayor casos per cápita de viruela del mono. "Habría motivos para que las autoridades se decantaran y nos informaran sobre cómo se transmite la infección, lo que no es la enfermedad, que no es de transmisión sexual y cómo podríamos protegernos de ella". Sobre la mayor vulnerabilidad que sufren unas personas respecto a otras con esta dolencia, ha explicado que "los datos están ahí. No es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí se transmite por contacto estrecho. En África la transmisión era con animales infectados y aquí ahora es ya entre humanos".









Este virólogo también advertía de que "ya hay hasta niños infectados. El mayor grupo es cierto que es un grupo muy específico. Hacer recomendaciones para ese grupo en concreto no parece descabellado, siempre y cuando se tenga claro que la transmisión es por contacto estrecho lo transmita quien lo transmita".

Respecto a las recomendaciones que daba este virólogo en el medio anteriormente citado, destacan la de una mayor coordinación entre los responsables gubernamentales, más dosis de vacunas y más información. También el de tener más precaución a la hora de practicar actividades de riesgo, y que los enfermos con este virus lo notifiquen. "Aquellos que sospechen tener esta enfermedad, deberían evitar el contacto con otras personas".

El segundo fallecido por viruela del mono se ha registrado en Córdoba

La Consejería de Salud y Consumo ha confirmado la muerte de una persona en Córdoba con meningoencefalitis, caso que está siendo estudiado por su asociación a la infección por viruela de los monos (monkeypox, MPX) y que sería el segundo que se registra en España.

En un comunicado, Salud ha informado de que el fallecido, un hombre de 31 años, permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.









Las muestras tomadas durante la necropsia, que están siendo estudiadas, determinarán si la causa del fallecimiento es meningoencefalitis u otra patología.

Se trata de la segunda víctima mortal de esta enfermedad en España, después de que este viernes se conociera el fallecimiento de una persona en la Comunidad Valenciana.

La viruela del mono suma ya 4.298 casos confirmados en nuestro país, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). A día de hoy, hay 525 casos confirmados de viruela del mono en la comunidad autónoma andaluza, siendo Málaga (246), Sevilla (115), y Cádiz (60) las provincias con más afectados.