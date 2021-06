El reproche de Cristina Pardo a Almeida ante su negativa de responder: "Solo habla de lo que le interesa"

Este domingo, como es habitual, 'Liarla Pardo' ha regresado a la parrilla de La Sexta. Esta vez, Cristina Pardo ha contado con Gonzalo Miró, Anabel Alonso y Celia Villalobos como colaboradores. Entre noticia y noticia, los presentes en la mesa analizan lo sucedido. A veces también tienen tiempo para contar algunas anécdotas o algunos hechos de la actualidad que tienen que ver con ellos. Además de realizar conexiones en directo con algunos personajes reconocidos para hablar de lo sucedido.

Esta vez, la presentadora ha tenido la oportunidad de hablar con José Luis Martínez-Almeida. "Voy a intentar, como siempre que le tengo en el programa, preguntarle sobre la presidencia del PP en Madrid", ha comenzado diciendo la periodista muy irónica. "Se ha publicado que usted no quiere a Ayuso de presidenta del PP en Madrid, que quiere una tercera vía para que la persona elegida se dedique plenamente al partido. Esto ¿Es así?", le ha preguntado al político.

"A Ayuso la quiero siempre, en todo momento, a todas horas, todos los días, todas las semanas y todo el año, y más ahora, después del extraordinario resultado en la Comunidad", ha respondido el alcalde de la capital. "¿Tú crees Cristina que, ahora, los madrileños están pensando en el PP de la Comunidad de Madrid? ¿O están pensando como vamos a resolver, Isabel y yo, los problemas gravísimos que tenemos por delante? Yo me ocupo de lo que a la gente le preocupa y esto a la gente no le preocupa. Entonces, si yo me pongo a hablar de estas cosas, estoy equivocando el foco de lo que de verdad me tiene que interesar como alcalde", ha agregado.

"El congreso del PP de Madrid no toca hasta el año que viene, pues cuando llegue el año que viene hablaré de ello...Porque te digo una cosa, ningún madrileño me ha preguntado qué va a pasar con el PP de Madrid", ha insistido Almeida. "Pero usted, señor Almeida, también habla del Atlético de Madrid y ese equipo no le interesa a todos los madrileños. Pues con que haya uno al que le interese la presidencia del PP de Madrid, pues estaría bien que me diera una respuesta porque no me ha desmentido", le reprochaba la presentadora.









"Entonces usted no va a opinar"

"¿Usted cree que el presidente del PP de Madrid tendría que tener dedicación plena?", ha insistido la comunicadora de 'Liarla Pardo'. "Creo que el presidente del PP de Madrid lo elegirán los afiliados y quien elija los afiliados, todos nos pondremos inmediatamente detrás de él o ella", seguía contestando Almeida. "Entonces usted no va a opinar", recalcaba Pardo. "No voy a opinar porque creo que no aporta nada al debate en estos momentos", continuaba diciendo el alcalde.

"Ya veo que solo me va a hablar de lo que a usted le interesa, así que no sé si preguntarle por el Atleti. Pero no. Le voy a preguntar por el Real Madrid", contestaba la conductora del espacio con ironía. "No, no le he hablado del Atlético de Madrid todavía. Para que luego digan", se defendía Almeida entre risas. "¿A quién pondría usted de entrenador del Real Madrid? Lo digo para que Florentino Pérez sepa a quién no tiene que poner", preguntaba Pardo. "Eso iba a decir. Yo creo que todo el mundo sabe que si yo doy un nombre... Yo lo descartaría", contestó entre risas.