Un reportero de Telemadrid, atrapado en medio de una pelea entre dos señoras: "Me has llamado guarra"

Las mascarillas han llegado para quedarse en nuestras vidas y para muchos ese cambio está siendo complicado de asimilar. No es raro enfrentarnos a situaciones cotidianas en las que vemos a personas haciendo mal uso de las mascarillas, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. En la mayoría de los casos, evitamos la confrontación y, simplemente y si es posible, nos alejamos un poco más de la persona en cuestión, para aumentar la llamada distancia de seguridad.

Pero no todo el mundo tiene tanta paciencia ni tanta tolerancia y hay quien no puede evitar caer en una bronca cuando se encuentra con alguien que no respeta los derechos de los demás. Es lo que ha tenido que vivir un reportero del programa 'Está pasando', de Telemadrid, que se ha visto atrapado en mitad de una pelea a cuenta de las dichosas mascarillas.

Bronca en directo en Telemadrid entre dos señoras a cuenta de las mascarillas

La situación se ha visto en directo en el programa 'Está Pasando' de la televisión pública de Madrid, en la que un reportero se encontraba entrevistando a una señora cuando ha comenzado la pelea que se puede ver en este vídeo.

La indignación de una de ellas provenía del hecho de que la otra se encontraba fumando a escasa distancia de ella: “Con esta sinvergüenza aquí al lado que no puedo con ella”, le dice al reportero.

"¿Qué sinvergüenza?”, le ha interrogado el periodista de Telemadrid. “La que está fumando sin mascarilla”, ha respondido ella. “Deje usted de insultar. Yo ya le he dicho que puede usted tener toda la razón del mundo, pero no hace falta insultar”, ha contestado la fumadora indignada por el ataque verbal.

“Esta fumando sin mascarilla, molestando a todo el mundo. Chica, no molestes a los demás, que está prohibido fumar y está prohibido no llevar mascarilla”, se ha empeñado la señora. “Que tiene usted toda la razón del mundo pero no insulte. Me ha llamado ya dos veces guarra”, ha respondido la otra.

“Vete a tu casa a hacer lo que te dé la gana”, le ha insistido la señora indignada a la fumadora. La otra ha repetido que lo de fumar es un problema suyo y que lo estaba haciendo apartada del resto de personas.