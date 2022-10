La reflexión de Tamara Falcó tras su polémica ruptura con Íñigo Onieva: "Pienso en el perdón"

Tamara Falcó lleva varios días acaparando la atención tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Esto se debe a que, unos días después de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva, se confirmó su ruptura tras filtrarse unas imágenes del empresario siendo desleal a la colaboradora de 'El Hormiguero'. La repercusión de esta noticia ha sido tal que ha llegado hasta México, donde la celebrity ha hablado de ello durante su paso por el Congreso de Familias de México.

"Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón", comenzaba diciendo al respecto Falcó. "Claro que me ha pedido perdón y de verdad lo pido, es algo que tengo que trabajar (...). No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que él y todos los que están perdidos en la sombra merecen conocer la verdad y el amor de Dios", agregaba.

"No siento odio hacia él ni aberración, me da pena que, con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, considere que esas son las cosas por las que vive", declaraba la hija de Isabel Preysler, dejando claro que no siente rabia hacia él. Asimismo, aseguró que estaba muy centrada en su carrera profesional y "muy ilusionada" por sus nuevos proyectos.

.@Tamara_Falco_ nos cuenta todos los detalles de su ruptura con Iñigo Onieva. PARTE 1/3 #SuárezMorteEHpic.twitter.com/3lJf0JZVH7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2022





No obstante, no es la primera vez que se pronuncia públicamente ante la prensa. "Aún estoy en shock. En cuanto salió el segundo vídeo, ya sabía que no era verdad lo que me contaba. Entiendo el amor de otra manera. Todo pasa por algo. Soy muy creyente", contaba Falcó. "Para estar con una persona que no comparte mis valores, mejor que haya sido así. Mejor que sea ahora y no más adelante. Entiendo el amor de una manera distinta y quiero que me traten con respeto. Decidí apostar por mi exnovio, aposté por él y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad", añadía.

"Quiero pedir perdón porque no creía lo que aparecía en la prensa. Si no hubiera sido por vosotros, no me habría enterado de nada. No he visto todos los programas. La confianza es la base de la pareja. No imaginaba que estuviera abusando de mi confianza", señalaba, haciendo referencia a todas las pruebas que apuntaban el engaño por parte del empresario.

"El Iñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Iñigo. Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho, pero yo siempre he creído que en una relación tiene que darse libertad, y que la base está en la confianza. Y yo no tenía problemas con eso, pero con unos límites, yo no sabía que abusaba de la confianza", zanjaba tras insistir en que "está contenta" porque "el matrimonio es un compromiso para siempre" y se ha dado cuenta de la verdad antes de dar el 'sí quiero'.