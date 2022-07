Un reconocido virólogo explica en 'LaSexta Noche' dónde se debe usar la mascarilla este verano frente al covid

El virólogo José Antonio López ha acudido este sábado al programa de La Sexta, ' LaSexta Noche ', para analizar la última hora relacionada con la pandemia de covid-19, justo en un momento en el que los expertos han definido como la séptima ola. En este sentido, el virólogo ha explicado cuándo cree que es necesario seguir usando las mascarillas .

El número de pacientes ingresados por covid se ha duplicado en un mes y ha pasado 6.500 hasta los más de 12.000, es decir del 5,5 % al 9,9 %, por lo que cada vez son más las comunidades que insisten en la mascarilla en entornos vulnerables para reducir el impacto sanitario de la séptima ola .

Según el informe del Ministerio de Sanidad del 7 de junio, la incidencia en los mayores de 59 años se encontraba en los 586 casos y ha repuntado hasta los 1.225, lo que ha llevado aparejado un incremento hospitalario -aunque dispar según el territorio- principalmente en las dos últimas semanas, en las que se acumulan 3.875 ingresados más.





Sin embargo, desde el pasado martes el crecimiento de la presión asistencial ha sido menor y ha subido solo 4 décimas (del 9,5 % al 9,9 %), frente a la semana anterior, en la que en tan solo 3 días escaló en 1,2 puntos.

También ha desacelerado la incidencia, que aumentaba a ritmo de más de los 100 puntos en cada informe de Sanidad y ahora lo hace sobre los 90 puntos.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias , ha apuntado a que el "crecimiento de la curva epidémica" de la covid presenta signos de "ralentización" y ha indicado que existe una "aminoración" en el ritmo de los indicadores. Aun así, ha insistido en la "cultura del cuidado" para prevenir los contagios, ya que el verano es un momento "con mucha movilidad y mucha interacción social".

Tras la escalada de registros en el último mes, cada vez son más los territorios que se suman a la recomendación de la mascarilla en aglomeraciones y en el recordatorio de su uso obligatorio en entornos vulnerables como hospitales, farmacias o transporte público, pero descartan recuperarla en general para todos los interiores.

La recomendación de José Antonio López

Con estos datos encima de la mesa, José Antonio López ha hecho la siguiente recomendación en el programa de La Sexta, seguir usando la mascarilla siempre y cuando no se pueda asegurar una distancia de seguridad adecuada con terceros.





"La ley de 'ya no hace falta la mascarilla en exteriores tenía un pero'. Tenía el condicionamiento de que se pudiese garantizar una distancia personal (...) No habría que volver a la obligatoriedad de la mascarilla siempre en exteriores, o siempre en interiores, sino aparte de mantener esa recomendación en el uso individual mantener la obligatoriedad allí donde no se pueda mantener una cierta distancia de seguridad".