La reacción de Iker Casillas ante la confirmación de la relación entre Sara Carbonero y Nacho Taboada

Formaban una de las parejas más unidas y estables del panorama nacional pero, para sorpresa de propios y extraños y tras meses de intensos rumores de crisis,Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaban en marzo de 2021, a través de sus redes sociales, su separación matrimonial después de 11 años de amor y dos hijos en común.

Mucho ha llovido desde entonces y, después de una breve relación con el cantaor Kiki Morente, la periodista ha recuperado la ilusión al lado de Nacho Taboada. Enamorados y consolidando a pasos agigantados su incipiente noviazgo, Sara y el cantante de 'Casa Valdés' protagonizan la portada de la revista Hola, donde podemos verles dándose apasionados besos y derrochando gestos de cariño y complicidad.

Muy discreta, la manchega todavía no se ha pronunciado públicamente sobre esta inequívoca confirmación de que lo suyo con Nacho va muy en serio dos meses después de que se les viera juntos por primera vez. ¿Y Casillas? ¿Qué le parece al exfutbolista que la madre de sus hijos haya encontrado de nuevo el amor? Pues parece que no lo descubriremos por el momento, ya que sonriente y haciendo gestos deja claro que no va a hablar de la vida privada de Sara, con quien mantiene una gran relación tras su separación.









La reacción de Nacho Taboada

Por su parte, el músico ha agradecido el interés pero ya ha confirmado que no va a decir nada de su relación con Sara. Nacho Taboada ha tenido que enfrentarse a las preguntas de los medios de comunicación. De pronto, el artista ha pasado de ser un desconocido del corazón a ser uno de los protagonistas de sus páginas. El cantante se ha mostrado muy prudente ante las cámaras y ha intentado esquivar todas las preguntas de los periodistas.

"No voy a decir nada", aseguraba el cantante, mientras se alejaba de la prensa. El músico se ha mantenido firme y ha dado las gracias a la reportera por su trabajo, pero no ha respondido a ninguna de las preguntas: "Gracias". A pesar de ello, la periodista insistía y él contestaba con "muchas gracias" o con una sonrisa, como cuando le ha preguntado por su intención de vivir junto a la periodista.

Desde que se confirmó la noticia, al cantante le han acribillado los medios del corazón y ha acaparado la atención de todos los seguidores de la periodista. Es por esto por lo que ha querido tomar una decisión al respecto y se ha cerrado su cuenta personal de Instagram. Asimismo, el equipo del 'Fresh' de 'Ya es mediodía' ha descubierto que se ha hecho un cuenta nueva con tan solo dos seguidores, entre los que se encuentra Carbonero.

Nacho Taboada tiene 35 años y es un conocido músico zaragozano, vocalista del grupo Colectivo Panamera, el que forma junto a Pepe Curioni y Vanja Polace. Por otro lado, compagina su trabajo como músico con el de técnico de sonido. Taboada trabaja de técnico en la radio y, además, hace unos años fundó su propio estudio de grabación bajo el nombre Santa Ana Studio.