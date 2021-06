Ramón García habla claro sobre el retorno del 'Grand Prix': "Ya es un rollo"

Ramón García es un conocido presentador de televisión. Aunque sus inicios comenzaron en la radio, es un icono de la pequeña pantalla. Fue en 1989 cuando comenzó en ETB para presentar 'Tal para cual' y, en 1990, debutó en la televisión nacional con Antena 3 para presentar 'La ruleta de la fortuna'. Sin embargo, fue en 1991 cuando dio el gran paso de su carrera al aterrizar en TVE.

Desde entonces se convirtió en un icónico rostro de la cadena y se puso al frente de varios programas como 'No te rías, que es peor', 'Telepasión española', 'Ahora o nunca', '¿Qué apostamos?', 'Esto es espectáculo', 'Galas fin de año', 'Cuando calienta el Sol', 'Aquí jugamos todos', 'Grand Prix', 'Tardes de primera, 'Preparando ¿Qué apostamos?' o '¿Conoces España?', entre otros.

No obstante, es principalmente conocido por presentar 'Grand Prix' durante once años y dar la bienvenida al año en las 'Campanadas' durante 16 años. Poco después, fichó por CMM TV y se puso el frente de 'Gente maravillosa', 'En compañía' y 'Un año de tu vida', donde sigue trabajando actualmente.

Aunque tuvo que abandonar la cadena que fue su hogar, se encuentra muy feliz en su nueva etapa profesional 'En compañía': "Los espectadores se preguntaban qué iba a hacer en un programa que nacía con la premisa de 'luchar contra la soledad'. Afortunadamente, el programa encajó en la sociedad castellanomanchega de una manera inmediata. Este es un formato hermano del que se hace en Canal Sur, y allí costó años que la gente se adaptase; aquí al revés, desde el inicio ya teníamos unos datos de audiencia muy buenos. Al margen de esto, después de tantos años de trabajo, el hecho de poder hacer un programa de entretenimiento en el que se ayuda de verdad a la gente supone una inmensa satisfacción. Yo siempre he hecho entretenimiento, pero poder ayudar a la gente, hago hincapié en lo de 'de verdad' porque es así, para mí es un plus, es un lujazo".









"En Andalucía el programa lo hace Juan y Medio, y fue él quien me llamó para ofrecérmelo. Yo no había hecho nunca un programa de estas características, y reconozco que me lo pensé. Conocía el programa porque le había visto a él, pero no sabía si sería capaz de entrar en la vida de las personas, de abrir esa lata emocional de los invitados. La gente que viene aquí está sola, porque ha enviudado, porque se ha separado, porque nunca ha tenido pareja... y en esa charla que mantenemos hay momentos muy duros. Por eso me planteaba si sería capaz de hacer eso, de compaginar los momentos bonitos con esos más complicados. Por eso fui el primer sorprendido al sentarme a hablar con toda la gente y conseguir desnudar sus emociones", agregó el presentador en una entrevista para 'El Confidencial'.

"Creo que tendría cabida en la actualidad"

De la misma manera, el comunicador recordó lo complicado que había resultado enfrentarse al programa durante la pandemia por coronavirus: "Tuvimos que parar porque nuestra televisión estaba en servicios mínimos para informativos y no teníamos equipo técnico. Yo me vine todas las semanas para grabar entradillas de presentaciones para poder recuperar historias de personas que no habían tenido suerte. De ese modo podíamos seguir ayudando a personas que estaban solas sin desligarlos del público, y lo curioso es que ahora estamos recibiendo a parejas que se hicieron en la pandemia gracias a reponer esas entrevistas antiguas. Estamos recogiendo esos frutos, son de los pocos brotes verdes que yo saco de la pandemia".

Aunque ya haya rehecho su vida profesional, sigue siendo recordado por conducir 'Grand Prix'. Tanto que, cada verano, todos los espectadores suplican su vuelta. "Espero que no porque esto ya es un rollo. Me hace ilusión que la gente se siga acordando del 'Grand Prix' y es un caso único en España que todos los años se reclame su vuelta, lo que significa que algo bueno haríamos en esos 11 veranos seguidos que marcaron un poco la televisión familiar de una época; pero hoy en día la vuelta de este formato es inviable porque ninguna cadena está interesada", contestaba respecto a que cada año piden que vuelva.

"Cuando me lo preguntan, siempre emplazo a las cadenas, que son las que mandan. Yo sí creo que tendría cabida en la actualidad, pero obviamente renovado. Yo no pondría ya bailarinas en minifalda y haría otro tipo de cosas porque los tiempos han cambiado, pero el concepto sigue vigente: verano, pueblo contra pueblo, juegos entretenidos... Seguiría funcionando porque reuniría a toda la familia y España es un país mayoritariamente de pueblo", contaba, haciendo referencia a las cosas que cambiaría para adaptar el formato a la actualidad.