¿Quiénes son Marisa y Cristina Zapata, las gemelas de 'First dates'? Su edad y su relación con Carlos Sobera

'First dates' es uno de los programas más famosos de Mediaset, dado que ya lleva cinco años en emisión con Carlos Sobera al frente. Se ha convertido en uno de los grandes formatos de Cuatro al mantenerse con similares datos de audiencia cada semana, alcanzando un 4,5% de cuota medio. Esto les ha permitido, además de mantenerse en la parrilla, contar con diferentes ediciones como 'First Dates: Crucero' o 'First Dates Café', este último presentado por Jesús Vázquez.

Además, cuentan con un gran equipo que también aparece en plató. El presentador siempre cuenta con la ayuda de sus colaboradores, quienes se ponen en el papel de los camareros. Entre estos, están Matías Roure, Lidia Torrent, Yulia Demóss, Marisa Zapata y Cristina Zapata. Asimismo, son acompañados por la voz en off de Richard Pena. Los más populares, dado que son los que más intervienen en pantalla y a que mantuvieron una relación sentimental tras las cámaras, son Roure y Torrent. No obstante, poco se sabe de las hermanas Zapata, las gemelas del espacio que forman parte del programa desde 2016.

Marisa y Cristina son extremeñas y tienen 42 años. Marisa es considerada la hermana mayor, pero solo se llevan 15 minutos de diferencia. Aunque se han convertido en un pilar del programa como camareras, ellas son actrices y estudiaron para ello en el Centro Dramático. Se licenciaron en Arte Dramático por la Universidad de Sevilla. Asimismo, también han hecho trabajos como modelos, aunque, como una mayoría, sus inicios en lo laboral comenzaron en una tienda de ropa, concretamente en Inditex.

Desde entonces, luchan cada día por hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. No obstante, sus inicios no fueron fáciles y el programa de Cuatro se convirtió en el gran trampolín de su carrera: "Ha sido maravillosa, singular y atractiva. Era la primera vez que me enfrentaba a un reality y he quedado encantadísima con los compañeros y el día a día en el plató", contaban en una entrevista para 'Diez Minutos'."Ha sido diferente porque yo soy actriz y llevo trabajando 20 años en teatro y televisión pero nunca había hecho algo así", decía por su parte Marisa en el mencionado medio.









"Ser gemelas nos ha beneficiado"



"Desde que tuvimos razón de ser nunca hemos dejado de luchar. Todo lo que hacíamos en la vida era para conseguir este objetivo. Nunca he dudado: a mis 18 años me fui de mi pueblo y estudié Arte Dramático. Fue nuestro padre quien nos preparó y conseguimos entrar en una escuela para debutar en el Festival de Teatro Clásico de Mérida", contaban en el mencionado medio, asegurando que 'First Dates' ha sido una gran oportunidad para ellas.

Por otro lado, aseguran que ser gemelas las ha beneficiado y las ha convertido en un 'pack' a la hora de cumplir su sueño de ser actrices: "En general, nos ha beneficiado porque hemos cuajado y hemos hecho gracia. Sí que es verdad que en muchas ocasiones solo nos querían de gemelas, pero siempre recalcamos que estamos dispuestas a pelear por un papel individual. Somos gemelas, pero no siamesas, ya que cada una tiene cosas diferentes a nivel interpretativo".

Además de compartir un sueño, también tienen en común sus aficiones. Tal y como muestran en redes sociales, ambas son muy deportistas y adoran los animales. De su vida sentimental no se sabe más que de pequeñas intercambiaron novio, lo que recuerdan entre risas. "Una vez nos intercambiamos para una cita porque a una de nosotras no nos apetecía. Ahora no lo haría, no compartiría mi pareja. Somos muy celosas la una y la otra. Para exámenes tampoco… Ella se sacó el carnet de conducir antes que yo. Y de otras cosas ya no se pueden decir, que son ilegales", confesaba Marisa.









Su paso por 'El concurso del año'

Dentro de la misma cadena, también se han dejado ver por otros programas de televisión. En una ocasión, participaron en 'El concurso del año', concurso presentado por Dani Martínez en el que los participantes deben acertar la edad de personas concretas que aparecen en el plató. Las hermanas se lo pusieron muy difícil a los concursantes, ya que aseguraron que parecen más jóvenes de lo que parecen.

"¿Qué edad creéis que tienen?", preguntaba el el conductor del espacio de Cuatro. "No les veo nada de arrugas en los ojos, tienen la piel súper tersa ni ninguna marca de expresión en la frente", respondía uno de los participantes tras señalar que debían tener unos 32 años, diez menos de los que tienen en realidad.

Las pistas que dio el concurso de Cuatro también ayudó a conocer un poco más a las famosas camareras de 'First Dates'. El programa presentado por Martínez señaló su año de nacimiento al decir que coincidía con cuando Burning triunfó con '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?' (1978). A pesar de ello, los concursantes dijeron 35 años como respuesta final. Como consecuencia, se equivocaron por 6 años, dado que fue una entrega de 2019 en la que tenían 41.









Su opinión sobre Carlos Sobera

Ya llevan cinco años trabajando junto a uno de los presentadores más exitosos de Mediaset: Carlos Sobera. Por este motivo, ambas le conocen muy bien. "Yo lo veía en la tele muy simpático y en la vida real es igual. Es un tipo encantador y jovial. A mí, en particular, me encanta trabajar con gente de diferentes edades. Cuando empecé en teatro yo era la más jovencita y era maravilloso irte de gira con actores de entre 18 y 50 años", contaba Marisa. "Es un cachondo. Llega a plató riéndose y chillando. Nos sigue el cachondeo siempre que puede y jamás nos pone una mala cara", decía por su parte Cristina.





Trabajos fuera de 'First Dates'

A partir de 1999 participaron en obras de teatro como 'El Sueño de una noche de verano' en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Más tarde en 'Edipo Rey', 'Las Parcas', 'Lisistrata' o 'La Estampa Teatro', además de en el Centro Dramático Nacional, teatro Valle-Inclán de Madrid con la obra 'Tórtolas, crepúsculos y... telón' dirigida por Francisco Nievas. Gracias a ello, han compartido escenario con profesionales como Esperanza Roy, Manuel de Blas, Ángeles Martín, Jeanet Mestre, Beatriz Bergamín o José Linfante, entre otros.

Aunque tienen su vida hecha en Madrid, también cuentan con experiencia como reporteras de televisión y presentadoras en '383' de Canal Extremadura, donde recorren mostrando los lugares más bonitos de distintos pueblos. También ha formado parte del reparto de conocidas series de Mediaset como 'Hospital Central' o 'El Comisario'. Asimismo, han interpretado pequeños papeles en el cine en películas como 'El horro de la Dama del Lago', 'Un millón de amigos', 'Hot milk' , 'El Laberinto del Fauno', 'El equipo Ja' o 'El hombre de arena'. Y, por otro lado, en el caso de Marisa, en 'Escalofrío'.

Tampoco han faltado en sus carreras su aparición en documentales, cortometrajes, teatro de calle, aportaciones publicitarias o presentaciones de galas y eventos como el Día Mundial del Teatro en 2008, además de los carnavales de San Fernando de Henares en 2009 y 2010. De manera más breve, también han pasado por Atresmedia formando parte de concursos como 'Ganas de Ganar' en La Sexta o el Show de Cruz y Raya de Smile producciones o la gala 'Inocente, Inocente' de Antena 3.