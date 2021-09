Lo que no sabías Adriana Lastra: cómo conoció a Pedro Sánchez y el dinero que tiene en el banco

Adriana Lastra es una conocida política española y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Nacida en la localidad asturiana de Ribadesella, a los dieciocho años se afilió a las Juventudes Socialistas de Ribadesella, logrando convertirse en su secretaria general al año siguiente (1999). Un puesto que mantuvo hasta 2004, cuando fue nombrada secretaria de Movimientos Sociales y ONG.

En las elecciones autonómicas de 2007 fue elegida diputada en la Junta General del Principado de Asturias por la circunscripción oriental, habiendo ejercido como portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia, Justicia e Igualdad en la legislatura. De 2008 a 2012 ejerció como secretaria de Política Municipal de la FSA-PSOE y, en 2011 fue reelegida en las elecciones autonómicas, al igual que en 2012 en las elecciones anticipadas.

En las elecciones generales de 2015, encabezó la lista al Congreso de los Diputados por el PSOE en el Principado de Asturias y fue elegida diputada, lo que volvió a suceder un año después. Desde el 27 de julio de 2014 hasta 2016 fue secretaria de Política Municipal del PSOE. Asimismo, en 2017, Lastra fue nombrada vicesecretaria general. En 2018, tras la elección de Sánchez como presidente del Gobierno, fue nombrada portavoz del PSOE.

A pesar de ser un conocido personaje a nivel nacional, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la política que resulta desconocida.









No terminó la carrera universitaria

La política nació el 30 de marzo de 1979 y no siempre tuvo claro que quería dedicarse a la política. En su etapa universitaria, Lastra cursó el grado de Antropología Social. Sin embargo, sus intereses comenzaron a desviarse y no terminó la carrera. Esto se ve reflrejado en la web del Congreso de los Diputados, dado que, en su ficha, no se informa de sus años como universitaria.

Su trabajo fuera de la política

A pesar de comenzar unos estudios alejados de la política, solo se conoce que ejereció un puesto fuera del PSOE. Durante su juventud solo trabajó en la panadería de sus hermanas.









El motivo por el que decidió ser política

Nunca tuvo muy claro que sería de mayor y, tras barajar diferentes opciones, fue su abuela Rosa quien le señaló su camino. Su abuela, a la consideraba su "segunda madre", le habló de las vivencias de su abuelo republicano durante la Guerra Civil y que le condenaron a muerete en dos ocasiones. Fue la historia de su abuelo lo que empujó a Lastra a meterse en política.

Cómo conoció a Pedro Sánchez

A pesar de que entró en política con tan solo 18 años, Lastra no conoció a Pedro Sánchez hasta 2008. Ambos coincidieron en una reunión en la que conectaron de inmediato. Por este motivo, cuando Sánchez comenzó a encargarse de coordinar parte de los trabajos de la Conferencia Política de 2013, contactó con ella. Su relación es tan estrecha que incluso fue Lastra quien animó a Sánchez a presentarse a las primarias.









Se enfrentó a una dura pérdida

La política del PSOE proviene de una familia humilde. Su madre, Rosa María Fernández, es peluquera. Mientras que su padre, Lorenzo Lastra, era taxista. Lastra es muy familiar en su vida privada y está muy unida a sus cuatro hermanas (Tatiana, Arantxa, Guiomar y Amanda), por lo que también siente una gran admiración por sus sobrinos. Aunque parece que sí le gustan los niños, por el momento, la política no tiene hijos y no se sabe si se encuentran entre sus planes de futuro.

Asimismo, Lastra tenía una gran relación con su padre, por lo que su fallecimiento, el pasado 2019, resultó ser un palo muy duro para ella. Esto se podía ver en las imágenes que ella misma publicada. En ellas se puede ver a Adriana abrazada a su padre de forma muy tierna, al igual que otra instantáneas que demuestran la gran relación que todos mantienen.

Su desconocida vida sentimental

Aunque es más abierta con su vida familiar, nunca se ha hecho eco de su vida sentimental públicamente. Según algunas fuentes, Lastra sí está casada. No obstante, se desconoce quien es su pareja. A pesar de que la política comparte imágenes de su familia en Instagram, no hay ni rastro de su pareja.









Sus propiedades

Según su última declaración de bienes y rentas (2019), la política tiene dos propiedades. Por un lado, tiene su piso en Asturias, el que cuenta con un trastero y su propia plaza de garaje. Asimismo, tiene un inmueble rústico en la misma localidad.

El dinero que tiene en el banco

En cuanto a sus cuentas corrientes, según el patrimonio de los diputados reflejado en 'El País',Lastra dispone de un total de 157.786 euros. 147.786 euros más 10.000 euros que provinien del microcrédito del PSOE. Por otro lado, tiene una deuda de 6.479 euros, dado que, en 2019, pidió un préstamo hipotecario a Liberbank por valor de 100.000 euros.









Aficiones

Aunque dedica toda su vida a la política, tiene algunas aficiones a las que suele dedicar tiempo en sus días libres. Lastra es una gran aficionada de la saga Star Wars y del heavy metal, concretamente de AC/DC. No obstante, reconoce que le gusta mucho la música y escucha todo tipo de estilos como el indie, en especial Los Punsetes.

A la política también le gusta leer y dedica parte de su tiempo a escritores como Stendhal, Eduardo Mendoza, D. H. Lawrence y Jorge Edwards. Además, es una gran amante de la naturaleza y, siempre que puede, aprovecha para escaparse a Ribadesella, la zona de los Picos de Europa o a Toledo.

Según ha plasmado en sus redes sociales, también le gustan los animales y, en 2019, adoptó a un gato.