¿Puberfonía? La enfermedad con la que un concursante de First Dates ha enfurecido a Carlos Sobera

Este martes, y como viene siendo habitual, Carlos Sobera se puso al frente de 'First Dates'. Sin embargo, la situación que se vivió en el programa fue muy distinta a lo que se suele ver en este formato. El presentador se mostró muy cabreado por lo que ocurrió y manifestó su enfado contra uno de los participantes del espacio. David, un hombre de pelo largo y barba bicolor, parecía buscar el amor. En un primer momento, habla sobre por qué tiene la voz tan aguda. "¿Qué te ocurre en la voz?", le pregunta Sobera.

"Se trata de una patología poco frecuente en los hombres, el falsete mutacional", argumenta David. Inmediatamente después, el presentador le enseña un vídeo en el que aparece este concursante en el formato en más ocasiones y con distintos perfiles. En dichas imágenes se muestra como Jesús, el verdadero nombre del comensal, protagonizando citas anteriores con diferentes identidades.









"¿Quién eres realmente? Has venido aquí cuatro veces engañándonos, y el problema no es que lo hagas a nosotros, que eso no va a ningún sitio. El problema es que la gente que viene a citarse contigo viene a buscar el amor de verdad. Los has engañado a todos. ¿A qué vienes exactamente", le recrimina el presentador vasco.





Una polémica que no ha dejado indiferente a los espectadores y que ha adquirido el matiz de viral en Twitter. La enfermedad que decía tener este participante es la puberfonía. Se trata de un trastorno de la voz que se caracteriza porque la persona tiene un tono de voz agudo cuando ya pasó la adolescencia y no existe una causa orgánica que lo justifique. Por lo general, se cree que los factores que pueden desencadenar la presbifonía son el estrés o causas psicogénicas. En esta dolencia, lo que sucede es que la laringe no está bien ubicada. Por lo tanto, las cuerdas vocales se encuentran más tensas y por este motivo se producen tonos más agudos.

Finalmente, ni había puberfonía ni el concursante se llamaba David. Una tomadura de pelo que jamás había ocurrido hasta ahora en el programa de citas 'First Dates' que tiene tanto éxito en Cuatro.

"TE VOY A PEDIR QUE NOS DEJES EN PAZ"

El diálogo entre Carlos Sobera y este participante no acababa ahí. Y se iba tensando la situación "Has jugado con las personas que ha venido a citarse contigo. Salvo que estuvieras enfermo, entiendo que no tienes ninguna justificación", apuntaba el conductor del espacio de Cuatro. "Pido disculpas a todo el equipo, aunque es difícil aceptarlas por lo que he hecho", se disculpaba comensal. "Me gustaría pedirle perdón a las personas que estuvieron aquí. Esto es un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido", aseguraba Jesús.

"Fue una broma de mal gusto, no tiene ningún sentido… Páralo ya y déjales en paz, cómo te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros. No solo has jugado con el prestigio del programa, has jugado con el trabajo de la gente que está aquí currando. Hacemos esto en serio", señalaba Sobera."Siempre hay voces que dicen que los que vienen son actores y tú, lo único que has hecho ha sido es echarnos mierda encima con tu actitud", lamentaba el presentador.

"Aquí no hay actores, y yo lo he hecho por mi cuenta", reconocía Jesús. "Esto no se lo va a creer la gente porque lo digas tú, que no tienes ninguna credibilidad, sino que es así porque nosotros lo demostramos día a día, y lo vamos a seguir haciendo. Te invito a salir", le echaba Sobera, mientras le acompañaba a la puerta.