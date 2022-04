El problema de salud de Samantha Vallejo-Nágera que le ha perjudicado en el estreno de 'MasterChef'

‘MasterChef’ ha arrancado ya su décima edición con muchas ganas después de haber cumplido estos 10 años en antena en los que la audiencia ha demostrado una vez más su fidelidad al programa de cocina. 16 nuevos aspirantes se han puesto ya sus delantales dispuestos a llegar a la final y alzarse con el premio, algo que no será nada fácil teniendo en cuenta la exigencia de los jueces Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. El trío de ases del formato valorará una vez más sus platos y poco a poco irán decantándose por quién tiene el perfil de ganador, aunque no está nada escrito.

Son muchas las novedades que esperan en este décimo aniversario del formato, y hay una de ellas que ha llamado mucho la atención de los espectadores y que la propia Samantha se vio obligada a explicar para no dar lugar a especulaciones. Y es que en la prueba final de expulsión, la chef apareció sentada en lugar de estar de pie como suele ser lo habitual y hasta sus compañeros le preguntaron el motivo, explicándolo inmediatamente para evitar dar que hablar sobre este asunto que, además, está relacionado con su salud.









El motivo de salud por el que Samantha Vallejo-Nágera aparece sentada en ‘MasterChef’

"¿Esto de la silla? ¿Esta innovación? Temporada 10, ¿te estás haciendo mayor?", preguntó Pepe Rodríguez a Vallejo-Nágera cuando vio que su compañera estaba sentada en un taburete mientras el resto continuaba de pie en la prueba final del primer programa de ‘MasterChef 10’. Y la jueza respondió de lo más tajante, explicando el motivo real por el que tenía que estar sentada: "Bueno, es que tengo mal la rodilla y, hasta que me opere, aquí tengo que estar. En cuanto me opere, ahí estoy con vosotros", expresó la cocinera, dejando claro que se trataba de un problema puntual al que pronto pondrá solución.

"Bueno, estás con nosotros, más a gusto que nosotros", reaccionó Pepe a sus palabras, intentando quitarle hierro al asunto y tranquilizando sobre el estado de salud de su compañera, que es bueno a pesar de este contratiempo que, por el contrario, no le ha impedido continuar con su trabajo y proseguir con las grabaciones del programa, que han durado varios meses desde que comenzaron con ellas para poder empezar a emitirlas este mes de abril justo después de decir adiós a la Semana Santa, momento de estrenos en televisión ya que también dará comienzo ‘Supervivientes’, aunque esta vez parece que no se convertirá en uno de sus rivales a batir.

Por qué Samantha no cocina en 'MasterChef'

"Yo no cocino porque aquí hacen alta cocina. Yo cocino divinamente, me dedico a la gastronomía de siempre, pero es que yo no hago alta cocina", expresó Samantha Vallejo-Nágera en una entrevista con FormulaTV. "Hago una cocina muy tradicional, no alta cocina como Pepe y Jordi, que es más espectáculo. Nada más", añadió, dejando claro que ella es “la que maneja el cotarro” y la que aguanta a sus compañeros. “Pero yo no te voy a emocionar, no hago alta cocina. La cocina es muy amplia, no es todo alta cocina, y yo me dedico al catering. Yo muchas veces en las pruebas de exteriores sí que me meto en la cocina y estoy allí con ellos, eso sí. Pero no te voy a hacer esferas porque no es lo que yo hago", zanjó.