El problema familiar que se le 'escapa' a Jorge Fernández en 'La Ruleta de la Suerte': “No quiero decirlo..."

'La Ruleta de la Suerte' es uno de los concursos más populares de la televisión española. Acompaña a muchos espectadores justo antes de que arranquen los informativos de Antena 3 y suele dejar algunos momentos llamativos. Es lo que ocurrió este jueves, cuando uno de los paneles que tenían que resolver los concursantes llevó a que el presentador del programa, Jorge Fernández, realizase una confesión personal.

El problema familiar que se le 'escapa' a Jorge Fernández en 'La Ruleta de la Suerte'

El panel que tocaba en ese momento estaba a punto de ser superado. La pista era “Si somos pocos...”, mientras que la frase que había que completar era “No hace falta que recoja … cuarto, ¿no?”. Una de las participantes, Lucía, cayó en 'Quiebra' y perdió 100 euros y la posibilidad de encontrar una solución que ya estaba prácticamente finiquitada.

Una oportunidad perdida que aprovechó otro concursante, David, para dar la respuesta correcta: “No hace falta que recoja mi cuarto, ¿no?”. Como acertó, se llevó 350 euros, el aplauso del público y una anécdota del conductor del espacio.

“Ya sabéis que en Navidad, cuando viene visita, pues todos los madres y padres decimos a nuestros hijos '¡Venga, recoge el cuarto, que van a venir los tíos, los primos...”, comentó primero Jorge Fernández. Una evidencia más que probada en el día a día paterno, aunque este año, con el coronavirus de por medio, todo será distinto.

“Ahora, bueno... Parece una excusa que, como somos pocos, pues a lo mejor los niños se libran de recoger el cuarto”, apuntó Fernández. Aunque no tardó en aclarar: “Yo no lo voy a decir muy alto, porque con el mío tengo bastante problema con este tema y no quiero decirlo...”.

¿Por qué? “No vaya a ser que... '¿Ves? Es que tú has dicho en la tele que no recoja el cuarto'. Hay que recogerlo todos los días, ¿eh?”, añadió el maestro de ceremonias de 'La Ruleta' entre risas. Para terminar su relato, añadió un matiz importante para su retoño: “Aunque sea Navidad, aunque venga poca gente... ¡Da igual! Hay que recogerlo siempre”.