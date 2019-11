La pregunta de Tejerina que le amarga el desayuno a Xabier Fortes

La exministra de Agricultura y vicesecretaria de Acción Sectorial del PP, Isabel García Tejerina, fue la invitada de este jueves al programa "Los Desayunos de TVE". Durante la entrevista, la exministra dejó claro la posibilidad de una gran coalición del PP con el PSOE "no existe" y ha reprochado al líder socialista, Pedro Sánchez, que "no coja el teléfono" a Casado. "No olvidemos los españoles por qué estamos aquí y quién es Pedro Sánchez. Alguien que no es de fiar, ya que ha pactado un gobierno de coalición con Podemos 48 horas después de las elecciones y después de haber dicho que no podría dormir con miembros de la formación morada en su gobierno", ha asegurado.

La entrevista, sin embargo, ha destacado para muchos en redes sociales por la irónica despedida que ha tenido Tejerina con el presentador del programa. "Veo que no me preguntan por los ERE", dijo la exministra sorprendida porque entre el ramillete de preguntas no se mencionara en ningún momento a la sentencia contra Chaves, Griñán y varios exconsejeros andaluces.

Xabier Fortes, descolocado, se limitó en un primer momento a contestarle: "La semana dedicamos monográficos". Una respuesta que pareció no satisfacer a Tejerina. "Temas tan importantes, ¿no? que han pasado así un ‘poquito’ fugaces", dijo de nuevo la exministra tirando de ironía. Fortes decidió en ese momento dar por finalizada la entrevista: "No hablamos de otra cosa la semana pasada… Muchas gracias por estar con nosotros".

Las redes sociales, sin embargo, han dejado constancia de este cruce de palabras. Para ellos, es un ejemplo más del presunto "sectarismo" con el que Rosa María Mateo dirige RTVE desde que fue nombrada a dedo por Pedro Sánchez.