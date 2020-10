El politólogo de TVE responde al reproche de Cayetana y Espinosa: "En parte me convencieron"

El nuevo programa de TVE que dirige Mónica López está generando sonadas polémicas cuando políticos de la derecha acuden a ser entrevistados en plató. Una de estas fue la pregunta que la conductora del espacio realizó a Cayetana Álvarez de Toledo y a Iván Espinosa de los Monteros. López preguntó por la defensa que desde la derecha se hacía de la institución monárquica y utilizó el término "monarquía de consenso" para tratar de explicarle a los entrevistados que su apoyo podría ser contraproducente para Felipe VI.

Cayetana y Espinosa no lo dudaron y, mientras que la primera calificó la pregunta de "perversa", el segundo aseguró que le parecía una cosa "marciana". Mónica López trató de defenderse escudándose detrás de uno de los politólogos de su programa, que desconocíamos, era Lluís Orriols, habitual del programa de laSexta, 'Al Rojo Vivo'. Este ha vuelto hoy a TVE y Mónica le ha contado lo ocurrido, aunque su respuesta haya pillado a muchos por sorpresa.

El politólogo de TVE da la cara: "Me han convencido"

Lluís Orriols no es ningún desconocido en los platós de televisión. Como decimos, ha sido un colaborador asiduo de Atresmedia en el programa que dirige Antonio García Ferreras. Y ahora se encuentra asesorando a TVE en materia política, en el primer fragmento del programa presentad por Mónica López. De hecho, ha sido esta la que le ha arrancado las declaraciones de hoy cuando, al agradecerle su participación en un segmento done se han analizado las elecciones americanas, López no ha pasado la oportunidad de reprocharle a Orriols que ella usó su expresión.

"He utilizado tu argumento de monarquía de consenso y Espinosa dijo que era marciana y Cayetana, perversa", le reprochaba en un tono jocoso Mónica López a Lluís Orrios. Este respondía afirmativamente, confirmando que lo había visto en redes sociales y sin ocultar sus risas. "Tú que lo sepas, yo les digo: lo dice nuestro politólogo", se excusaba la presentadora de 'La hora de la 1'.

La respuesta de Orriols, el que se ha desvelado como el politólogo que le ofrece conceptos a López para sus entrevistas, ha sorprendido a muchos con su respuesta: "Me parece muy respetable, algunas de las cuestiones que dijeron en parte me convencieron", admitía un Orriols que desataba las risas del resto de compañeros de la mesa.

"¿Te convencieron de que eras marciano?", inquiría otro de los terulianos en tono de burla. "Tú, cuidado, no vayas por el Congreso", advertía otra compañera de mesa en el mismo tono de broma.

La dureza de Cayetana y Espinosa en TVE

En sus entrevistas, tanto Cayetana como Espinosa se mostraron muy tajantes al ser preguntados por el apoyo de la derecha a la Monarquía.

