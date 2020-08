Jorge Javier Vázquez 'se olvida' de Hacienda en sus primeras palabras tras la polémica: "Tengo el pavo subido"

Jorge Javier Vázquezestá en el ojo del huracán durante los últimos días. Las vacaciones veraniegas del presentador de ‘Sálvame’ se han agriado esta semana debido a una sanción impuesta por Hacienda y ratificada por la Audiencia Nacional. Esta le obligará a pagar casi 800.000 euros al fisco, convirtiendo al rostro por excelencia de Mediaset España en objeto de numerosas críticas a través de las redes sociales.

No obstante, el comunicador catalán ha asumido la resolución del caso, de puertas para afuera, como si nada ocurriera. Parece que de momento no quiere expresar ningún tipo de opinión al respecto. Desde luego, el pronunciamiento no ha llegado en la última entrada de su blog en la web de la revista 'Lecturas'.

Jorge Javier Vázquez ‘se olvida’ de Hacienda en su blog

El post más reciente del cuaderno de bitácora de Vázquez se titula así: “Tengo el pavo subido, tanto que hasta creo que me está saliendo acné”. En ella, la cara más visible de Telecinco reflexiona sobre la fama que le acompaña y también sobre su físico, que le enorgullece sobremanera recién cumplidos los 50.

“Yo soy un hombre muy importante. A veces pienso: “Ay, Jorge Javier, qué humilde eres”. Porque con todo lo importante que soy no me gusta darme el pisto. No soy importante solo por mí mismo, que también, sino por la gente con la que me relaciono. Yo he saludado en persona a presidentes del Gobierno –no al actual–, a ministros de diversos partidos, a políticos de la oposición –no a la actual ni ganas– e incluso la reina Letizia me ha mirado a los ojos. Y sonriendo, le he dicho mi nombre. Hasta me escribo con uno de los hombres más bellos del mundo. No sé qué quiero decir con todo esto, pero el caso es que me apetecía contarlo. No por darme el pisto, quizás sí para otorgarle más fuste a mis opiniones”, arranca Jorge Javier.

El texto es corto, pero rotundo. Concluye con el segundo de sus párrafos: “A lo que iba. Hace poco recibí un mensaje de una directora de cine reconocida internacionalmente que me decía: ‘Felicidades, los 50 son los nuevos 17’. Y la creí, porque tengo el pavo subido, tanto que hasta creo que me está saliendo acné. Me hago un selfie en una piscina y la envío a un grupo en el que está P. Su respuesta me deja conmocionado: “A mí me tocó lo que compras en AliExpress, ¿no?”. Lo malo es que tiene razón. ¿Cómo no lo voy a tener en un pedestal si él solo gozó de mi anatomía redonda y peluda? Ahora que soy casi un surfero y muchos hogares suspiran por darle leña a mi cuerpo estamos separados. Pobre”.

Aún hay un añadido en forma de recomendaciones literarias (una de ellas relativa al “mejor libro” del ex ministro Máximo Huerta) para cerrar el post. Como se puede comprobar, no hay ni una sola mención a las obligaciones de Vázquez con Hacienda.

La Audiencia Nacional golpea a Jorge Javier Vázquez: confirma la sanción impuesta por Hacienda

Jorge Javier Vázquez era consciente de sus obligaciones con Hacienda y de las consecuencias de su incumplimiento. Esta es la decisión que ha adoptado la Audiencia Nacional después de que el popular presentador de Mediaset presentara un recurso contencioso-administrativo por las sanciones que recibió al declarar sus ingresos de manera incorrecta. La información fue desvelada este jueves por Voz Pópuli.

Hacienda reclamó en 2011 a Jorge Javier el abono de 796.928,81 euros tras detectar supuestas irregularidades en las Declaraciones de la Renta de 2005, 2006 y 2007. La Agencia Tributaria 'pescó' al presentador con una sociedad instrumental a través de la que facturaba sus ganancias individuales. Es decir, debió presentar la declaración como una persona física, cuyo tipo impositivo es mayor, en lugar del impuesto de sociedades con mejores condiciones fiscales a través de la empresa Jorge Javier SL, de la cual él es el socio mayoritario (99,99%). La tributación por el Impuesto de Sociedades es del 25%, mientras que si se hace por IRPF puede llegar hasta el 48% en el caso de Madrid

Según informaba este jueves Voz Pópuli, el presentador declaraba de forma constante unos ingresos de 60.000 euros, pero la facturación de la sociedad arrojaba cifras que eran hasta diez veces mayores. Según Hacienda, el presentador “incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF”.

Hacienda dictó en su día una diligencia de embargo cautelar y provisional de bienes inmuebles sobre otra de sus propiedades, un apartamento, y señalaba como motivo del embargo los 796.928,81 euros que Hacienda le reclamaba. Jorge Javier acudió a la Audiencia Nacional para intentar salvaguardar su honor y demostrar legalmente que él no había cometido ninguna supuesta irregularidad. La Audiencia Nacional, en una sentencia fechada el pasado 5 de febrero de 2020, no le da la razón.

EL EXCELSO PATRIMONIO DE JORGE JAVIER VÁZQUEZ

El sueldo en Mediaset de Jorge Javier Vázquez giraría en torno a los tres millones de euros por temporada. A esto habría que sumar lo que factura con su obra de teatro "Iba en serio", sus novelas y su blog en la revista 'Lecturas'.

Gracias a ese 'sueldazo', Jorge Javier ha podido sumar un gran patrimonio. Según "Lainformacion.com", Jorge Javier declara desde 2003 sus actividades en su sociedad, Jorge Javier S.L., que cuenta con un activo de 4,5 millones de euros y no presenta deudas significativas. En 2016, esos activos sumaban 5,3 millones.

Jorge Javier también dispone de un chalé de lujo a las afueras de Madrid. Los precios de los mismos en esta privilegiada zona rozan los tres millones de euros. Según Vozpópuli, "la finca consta de cinco habitaciones, cuatro baños, jardín, piscina, aparcamiento subterráneo y una pista deportiva". El presentador también dispone de un 'pisazo' en pleno centro de Madrid. Ambas propiedades las puso a la venta, el chalé por unos 4 millones de euros y el piso por un millón y medio de euros. Pese a las rebajas en los dos precios, finalmente no ha podido venderlas y las ha retirado de los portales digitales.