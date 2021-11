'Planeta Calleja' filtra el impactante momento de Jesús Calleja en un volcán: "Casi no lo contamos"

Este domingo, 'Planeta Calleja' ha vuelto a formar parte de la parrilla de Mediaset, aunque ha cambiado Cuatro por Telecinco. La cadena decidió hacer un cambio en su parrilla para emitir un especial dedicado a La Palma, posponiendo así 'Secret Story', espacio que comenzó una hora y media después. En esta ocasión, Jesús Calleja se ha trasladado a la isla junto a Saúl Craviotto.

El medallista olímpico ha acompañado al presentador en su visita a La Palma para explorar la zona del volcán, el que lleva arrasando la isla desde hace más de dos meses. De esta manera, ambos han podido conocer en primera persona todas las consecuencias que están sufriendo los palmeros por la erupción de Cumbre Vieja. Asimismo, mientras exploraban la zona, el piragüista también compartió aspectos de su vida privada y se mostró muy sincero.

"Es ese precipicio de cuando llega tu retirada y dices ‘¿Y ahora qué?’ Llevas toda la vida representando a tu país sin haber declarado a la Seguridad Social nunca", comenzaba contando Craviotto. "Les digo ‘poneros a estudiar’ porque yo tengo cinco medallas olímpicas y no vivo de esto, no me voy a poder retirar con lo que he ganado en el piragüismo", agregaba. "Por la medalla olímpica se nos quedan 50.000 euros al año", reconocía el deportista.









"Nos vino una avalancha que casi se nos lleva por delante"

Por otro lado, el conductor del espacio también fue acompañado por dos viejos amigos, David y Pedro. "Hemos vivido juntos uno de las aventuras más extraordinarias de mi vida", contaba Calleja a Craviotto. "Casi no lo contamos", afirmaba el presentador. Tal y como contaba Calleja, en 2012, los tres viajaron hasta 'La boca del infierno' junto al equipo de ‘Desafío extremo’.

"Había que rapelar, teníamos microterremotos continuos y nos vino una avalancha que casi se nos lleva por delante", contaba el comunicador. "Especialmente, tú te emocionaste", recordaba Calleja, señalando a David. "Para nosotros eso fue un oro olímpico. Para nosotros ver eso es lo máximo a lo que podemos aspirar. Lo conseguimos y la emoción te sale", contaba David.

El equipo del programa de Cuatro recordó este impactante momento en el que Calleja, David y Pedro se encontraban explorando la zona y tuvieron que ponerse a cubierto ante una inesperada avalancha. En las imágenes se puede ver como dejan tirado el material y corren hacia un hueco para protegerse, entre gritos de "¡Cuidado!" y "¡Tranquilos, tranquilos!".









Jesús Calleja recuerda el día que grabó en 'La boca del infierno' en el programa 'Desafío Extremo' ?? #CallejaLaPalmahttps://t.co/qNE6fjcJ4e — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) November 29, 2021