Un periodista de TVE revela cómo logró escapar de Ucrania gracias a 'La casa de papel'

La invasión de Rusia a Ucrania ha puesto Europa patas arriba. Como consecuencia, este conflicto se encuentra acaparando los espacios informativos de todo el mundo y muchos han trasladado a sus reporteros para cubrir los hechos en primera persona. En TVE, el periodista Víctor García Guerrero fue el elegido para trasladarse a Ucrania y, después de varias semanas, ha logrado regresar a España para dar el relevo a otro compañero.

Como consecuencia, este jueves, el reportero fue entrevistado en 'La hora de La 1' para contar cómo ha sido su experiencia en el territorio y revelar la manera en la que logró salir de allí. El periodista llegó a Kiev antes de que Rusia comenzara su ofensiva, por lo que ha visto en primera persona esta intervención militar ordenada por Vladimir Putin. Ante esto, el comunicador asegura que está “en shock” y hay “muchas zonas de sombra” a las que no pueden acceder los corresponsales porque hay “milicias secesionistas prorrusas” que solo dejan pasar a los “medios rusos o rusófilos”.

"En Kiev hay que sortear muchos checkpoints para llegar a sitios peligrosos a los que a veces no puedes llegar. En otras partes del país donde hay menos ataques la movilidad es mayor, pero, por contra, tienes que enfrentarte a la dificultad de pasar checkpoints con milicianos que están nerviosos y aburridos porque no tienen guerra que combatir pero sí espías a los que buscar. Y los periodistas podemos ser una amenaza; de hecho, es posible que algunos de los que se dicen periodistas sean espías, aunque esto no es ninguna novedad", contaba el periodista tras aclarar, en modo de broma, que “nosotros no lo éramos”.





"Y pasamos con todo el petate"



"En los controles te revisan todo, hasta las gafas porque algunas que son electrónicas y te podrían servir para espiar la Ucrania vacía", revelaba tras explicar que regresó a España por la frontera de Hungría. En un principio, el equipo de TVE tenían planeado irse por Eslovaquia, pero “había mucho lío allí y el conductor decidió que mejor lo hacíamos por Hungría”.

No obstante, antes de lograr escapar de la zona afectada, tuvieron que enfrentarse a otro inesperada obstáculo que terminaron resolviendo de la manera más inesperada. Los periodistas utilizaron 'La casa de papel', una de las ficciones españolas más conocidas por su éxito internacional, para pasar la frontera.

“Atravesamos a pie, como muchos refugiados que no tienen coche, y estuvimos una hora y media en el puesto fronterizo porque había lío con la declaración de aduanas, pero tuvimos suerte porque al jefe del puesto le gustaba 'La casa de papel' y pasamos con todo el petate”, confesaba García Guerrero, haciendo referencia a que proceder del mismo país que la serie protagonizada por Úrsula Corberó le sirvió de ayuda.

Asimismo, antes de acabar la entrevista, el reportero quiso destacar el trabajo de sus compañeros: "Esto es un trabajo colectivo del equipo de Marina Toldos, Chema Ruiz y yo que pongo el careto. Pero no sólo eso: también están las personas que hacen las pruebas de sonido, las que conectan las mochilas con las que hacemos los directos, estáis vosotros... La televisión es un trabajo de muchísima gente, en este caso de toda Radio Televisión Española".