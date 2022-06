Pedro Carrasco: sus matrimonios con Rocío Jurado y Raquel Mosquera y la herencia a su hija Rocío Carrasco

Con el regreso de Rocío Carrasco en la televisión gracias al estreno de 'En el nombre de Rocío', su familia ha vuelto a acaparar todos los espacios del corazón. La comunicadora no dudó en hablar de sus padres, concretamente del matrimonio entre Pedro Carrasco y Rocío Jurado, lo que fue muy criticado por algunos. "Mi padre murió enamorado de mi madre y mi madre murió enamorada de mi padre", aseguraba Carrasco durante su entrevista en el 'Deluxe'.

Esta frase dio mucho que hablar en 'Viva la vida', dado que afectó directamente a José Ortega Cano y a Raquel Mosquera, las respectivas parejas de sus padres por aquella época. Es por esto por lo que Ana María Aldón y a Raquel Mosquera quisieron pronunciarse al respecto.

"No estoy enfadada, pero sí tengo ganas de poner en su sitio a algunas personas que cuando me tienen cara a cara no se atreven a decirme nada y luego cuando no estoy aprovechan", decía la colaboradora de 'Viva la vida'. "Estuvimos dos años de noviazgo, tres de convivencia y cinco de casados. Casi tanto o más que con Rocío Jurado, pero nosotros día a día, ellos viajaban mucho y apenas se veían", justificaba Mosquera, haciendo hincapié en que l boxeador no estaba enamorado de la cantante.

No obstante, la peluquera afirma que ella si lo estaba de él "hasta que conoció al torero, que se enamoró de él". "Durante los dos primeros años de noviazgo, Rocío intentó dos veces que Pedro volviese y no volvió con ella. Eso es un hecho, es una realidad", apunta. "Rocío Carrasco no tiene derecho a hablar en nombre de un muerto. Ella que hable en su nombre, como yo hablo en el mío, hablo según mis vivencias, según lo que yo he presenciado", zanjaba la entrevistada.









¿Quén fue realmente Pedro Carrasco?

Es por esto por lo que Rocío Carrasco, Ana María Aldón, Raquel Mosquera, José Ortega Cano y Rocío Jurado han acaparado los medios de comunicación en muchas ocasiones. Sin embargo, Pedro Carrasco siempre intentó mantenerse al margen, aunque se vio salpicado en más de una ocasión. Por este motivo, es de los personajes de esta trama del que menos información tiene la audiencia.

El padre de Rocío Carrasco es popularmente recordado por ser uno de los mejores boxeadores españoles de la historia y famoso por ser el tercer español en conseguir el título mundial. Llegó a ser campeón mundial de boxeo y siete veces campeón de Europa, aunque, posteriormente, se convirtió en un personaje televisivo al formar una familia con Rocío Jurado.

Durante su carrera como boxeador, se hizo nombre y, de los 111 combates que peleó, solo perdió 3. De hecho, ha sido el único boxeador español que el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ha incluido en su clasificación de los 40 mejores boxeadores de los últimos 40 años y también es el único que figura en el Salón de la Fama de Canestota (EE.UU). Comenzó a trabajar con 14 años en una fábrica de embalajes en Brasil y fue a los 16 cuando se centró en el boxeo. Se aficionó al fútbol y jugó de portero en dos equipos de barrio. Dos años después, acompañó a un amigo al gimnasio y comenzó su idilio con el ring. Con el paso de los años tuvo que dejar el boxeo y buscó otro trabajo en el departamento de Relaciones públicas de la Philip Morris y montó una gestoría y acometió otros negocios.

A pesar de ello, posteriormente, pasó a dedicarse a los negocios, mientras su nombre no dejaba de aparecer en las revistas del corazón como el marido de Rocío Jurado. En 1993, después de 17 años de matrimonio y de formar una familia con la pequeña Rocío Carrasco, se separó de la cantante. El 27 de enero de 2001, a los 57 años, falleció solo en su domicilio familiar como consecuencia de una parada cardiovascular. Fue Raquel Mosquera, su pareja de entonces, quien le encontró sin vida al volver de trabajar.









Su herencia

Desde entonces, sus conflictos familiares y su herencia han dado mucho que hablar en los diferentes programas de Telecinco. De hecho, a día de hoy, sigue siendo noticia. Fue Mosquera quien publicó los documentos originales de la repartición de la herencia de Carrasco en 'Viva la vida'. "Cuando Pedro murió yo estaba muy mal, acudí al acuerdo sola, sin abogado, pero ella sí que vino con un abogado y con todo muy bien estudiado y organizado, sobre todo por la persona con la que comparte su vida", contaba la entrevistada sobre la hija de su expareja.

Según los papeles que presentó, los inmuebles que se repartieron tras la muerte de Pedro Carrasco habían sido valorados muy debajo de su precio. Además, Rocío Carrasco habría añadido condiciones al usufructo de Raquel Mosquera en el cuaderno particional, algo que un abogado experto que acudió al programa para dar más luz sobre el tema explicó que no es nada común: "Los usufructos suelen ser de por vida, no temporales como este", dijo.

En esos papeles, Rocío Carrasco habría especificado que, si Raquel Mosquera se casaba o conviviese allí con una nueva pareja, tendría que abandonar el domicilio. Además, se mostró que, entre el patrimonio de Pedro Carrasco, hay inmuebles, ajuar doméstico, trofeos y hasta un coche.