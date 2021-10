Pedrerol se enfada por lo que se coló en El Chiringuito y el realizador desvela qué le dijo tras las cámaras

Las redes sociales han rescatado un momento de 'El Chiringuito de Jugones' que ha dado mucho de qué hablar. Y es que en un instante del programa, Josep Pedrerol se encontraba comentando una noticia y en el fondo apareció una bandera estelada. Este fragmento antiguo de 'El Chiringuito' ha corrido como la pólvora en las redes sociales a pesar de ser de hace ya un tiempo. Cuando Pedrerol se percató de lo que tenía detrás, el periodista indicó con vehemencia: "No me pongas a mí la bandera esa. No me apetece. Parece que estoy aquí en una manifestación", decía.

Parte de sus colaboradores se sorprendieron ante esta reacción del periodista. "La gente entiende que es un fondo", señaló Carme Barceló. "Ya, pero me hacen una captura y parece que yo estuve en la manifestación", volvió a insistir. "Sentado en una silla no estás en una manifestación", le insistieron. Pero Pederol fue tajante: "Que no me pongan banderas que no me apetecen".





El realizador de 'El Chiringuito' da la cara

El momento ha triunfado en redes sociales, pero lo que nadie esperaba era la respuesta de quien entonces era el que era realizador del programa, Carlos Pecker. Este, al que el mismo Pedrerol hacía referencia, ha respondido a múltiples tuiteros que le han adjuntado ese instante de Pedrerol. "A ver, que me está mandando todo el mundo el tuit ese en el que sale una bandera independentista detrás suya. Y lo quiero explicar. Las 'colas' que son imágenes que se hacen de los temas que se hablan pues las hacen los ayudantes de realización, redactores".





Además, Pecker ha aclarado que "tú no controlas cada plano de las colas. Entonces están hablando de Cataluña e igual te sale una bandera independentista. Y Pedrerol diciendo 'quita, quita eso" y otra vez otra... pero yo realmente creo que no tengo la culpa. Son cosas que se meten, como en cualquier programa de tele. ¿Que me cayó la bronca? Pues claro. ¿Cómo no me va a caer la bronca? Pero bueno una tontería y ya está. No le doy más vueltas". De este modo, el exrealizador de 'El Chiringuito de Jugones' ha reconocido que, efectivamente, Pedrerol le pidió explicaciones por las imágenes recurso que aparecieron en su espalda.

En la actualidad, Pedrerol mantiene un discurso crítico con la situación de Cataluña y más en concreto por la capital de la región, de la que ha llegado a indicar que le da pena la situación que atraviesa la ciudad condal. "Yo tengo un cariño por Barcelona, pero la Barcelona abierta, no la Barcelona en que se está convirtiendo. Me desanima ver qué Barcelona están haciendo. No me gusta. Yo presumí de Barcelona siempre, la ciudad más abierta del mundo, plural y donde hablabas en castellano, inglés y catalán", decía en la entrevista que concedía al streamer Ibai Llanos.









Mientras, el periodista deportivo se deshacía en elogios hacia Madrid, la ciudad en la que reside y que le encanta: "Madrid me recibió muy bien, y Madrid me encanta. Tiene todo lo que yo echo de menos ahora. Además, esta pandemia Madrid la ha llevado muy bien. Los restaurantes abren, las terrazas están llenas... Tiene algo especial. No es la ciudad más bonita del mundo, pero es una ciudad en la que me quedaría a vivir", sentenciaba.