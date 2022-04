Paz Padilla se sincera en 'Cinco Tenedores' y habla por primera vez de su salida de 'Sálvame'

Tras su victoria compartida en 'MasterChef Celebrity', el dúo protagonizó tantos divertidos momentos que se han hecho con su propio espacio de cocina en Movistar+. Por este motivo, Miki Nadal y Juanma Castaño se han convertido en una reconocida pareja artística frente a las cámaras de 'Cinco tenedores',formato también producido por Shine Iberia que consiste en una combinación entre un talent culinario y un programa de entrevistas.

Este domingo, el cómico y el periodista volvieron a formar parte de la parrilla de la plataforma y recibieron a Paz Padilla,Ángel Martín y Daniel Guzmán como invitados. De esta manera, los presentadores reunieron a reconocidos rostros que poco tenían que ver entre ellos en una agradable cena, en la que presentarían una vez más sus dotes culinarios. Antes de eso, los conductores del espacio fueron acompañados por los invitados durante el cocinado, donde ya comenzaron a hacerse las diversas entrevistas.

En esta ocasión, Padilla se convertía en la pincha de Castaño y Martín del colaborador de 'Zapeando', mientras que el actor y director sería el encargado de elegir el plato ganador. Una de las visitas que más llamó la atención fue la de la ex presentadora de Telecinco. En este caso, el conductor del espacio aprovechó para preguntar a la cómica por su polémica salida de 'Sálvame' tras 13 años como presentadora.

Tras hablar sobre la muerte tras la complicada pérdida de su marido y su madre, la cómica se mojó sobre lo sucedido en Telecinco e hizo hincapié sobre lo que ha aprendido con las pérdidas: "He aprendido que lo que te viene en el universo disfrutarlo cada instante, a no desperdiciar nada en la vida, a rodearme de gente buena y de buen rollo. No quiero conflictos, no quiero problemas y hago lo que me apetece ahora mismo, como es el teatro".









"Lo que quiero es paz y tranquilidad"



Ante esto, el comunicador de COPE se interesó por cómo conoció Padilla a su marido. No obstante, ella no quiso hablar sobre el tema y justificó su reacción con que ya lo había contado muchas veces. En ese momento, para sorpresa de los espectadores, sí habló de su etapa en 'Sálvame', de la que no había vuelto a hablar desde que apareció en ese plató por última vez cuando protagonizó una tensa pelea con Belén Esteban.

"Aunque he trabajado siempre en un programa del mundo del corazón, no me ha interesado nunca la vida de la gente. Yo era un soldado. Hacía lo que me tocaba y si al día siguiente me ponían en otro programa, pues aprendería", confesaba Padilla sobre su etapa como presentadora de La Fábrica de la Tele.

"¿No estabas feliz?", quiso saber Castaño, muy sorprendido por su palabras. "No. Que nosotros somos profesionales de esto, que soy actriz y presentadora. Presento un concurso, o un programa de cocina, pero, evidentemente, hacemos un personaje. No es que yo lo fuera, pero tenía claro que me ponía el traje de presentadora", aclaraba la también actriz.

"Yo a veces os veo y pienso que muchas cosas no pueden ser normales. Acaba la gente llorando y echa polvo, y digo: '¿Cómo pueden volver al día siguiente? Yo donde estoy incómodo no vuelvo, por mucho que me paguen. Es lo que has hecho tú, ¿no?", se interesó el presentador. "Yo estoy en un momento en mi vida que lo que quiero es paz y tranquilidad. Tengo 52 años, llevo muchos años trabajando y quiero ser feliz", respondía ella tras hacer un llamativo con la cara que dejaba caer que así había sido.