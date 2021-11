Pablo Motos sale en defensa de Ayuso en 'El Hormiguero' y contradice a Juan del Val: "Aunque moleste"

La noche del jueves, Pablo Motos despidió la semana de 'El Hormiguero' con la visita de David de Jorge y Martín Berasategui. Los chefs asistieron al espacio de las hormigas para promocionar su nuevo libro, 'Pan Comido. Más recetas sin vergüenza', en el que hablan de la cocina "sin tonterías e ingredientes raros". Tras hablar de qué se puede leer en las páginas de su nuevo trabajo, dedicaron unas palabras a Dabiz Muñoz por las polémicas palabras que pronunció, hace un par de semanas, en el mismo programa, sobre la tortilla de patatas.

"Dabiz Muñoz es muy majo, pero es un lila", dijo entonces De Jorge, dejando claro que no comparte las palabras del chef. Asimismo, agregó que no tiene "ni pies ni cabeza que Muñoz haga platos con decenas de elementos y luego se vuelva minimalista con la tortilla". A raíz de esto, con su humor habitual, De Jorge quiso meterse con Muñoz, señalando directamente a su vida personal. "Es un chaval majo que le envidia media España porque está con la Pedroche", soltaba, provocando las risas en plató. A diferencia de Robin Food, Berasategui solo tuvo buenas palabras para el cocinero de DiverXo: "Dabiz Muñoz es un cocinerazo impresionante y tiene un don par la cocina, sobre la tortilla cada uno tiene que comérsela a su gusto".

Tras despedir a los invitados, el conductor del espacio de Antena 3 dio paso a la mesa de actualidad, en la que cuenta con la participación de Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. Uno de los primeros temas a tratar fue la actual crisis que vive el Partido Popular por el liderazgo del PP en Madrid. "¿Cómo va el culebrón?", preguntó Motos a Cristina Pardo, quien aseguró que se trata de "una lucha de egos".

Tanto Juan del Val como Pablo Motos se mostraron muy críticos con lo que está pasando dentro del PP, dado que creen que esta situación no les beneficia. "Si enfrentan a Isabel Díaz Ayuso y Martínez-Almeida, lo que demuestra Casado es que el Partido Popular no necesita enemigos, ellos mismos se autodestruyen", comenzaba opinando el presentador.









"Pablo Casado lo mismo es un excelente presidente del Gobierno, pero como líder de la oposición es lamentable", apuntaba Del Val, mostrándose de acuerdo con el presentador. "Está constantemente pegándose tiros en el pie. Todo el rato. Además está formando unos líos dentro de su partido, que no sé si tienen que ver con la mediocridad de la gente que le rodea, pero es absolutamente impensable hacerle esto a un valor tremendo como es el de Ayuso. Le guste o no le guste, quien ha cambiado la idea del PP es ella", agregaba el marido de Nuria Roca.

"Me parece de niños"



"La opción de Ayuso tiene toda la lógica, porque es lo que está pasando en otras autonomías como Andalucía o Galicia", decía entonces el escritor, posicionándose a favor de Ayuso. A raíz de esto, los tertulianos derivaron el debate a la polémica de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre su decisión de bloquear en Whatsapp a políticos de su propio partido como Teodoro García Egea.

Ante esto, Del Val se ha mostrado muy crítico y no ha dudado en cargar contra la política. "¿Pero cuántos años tiene? Es que esto de bloquear a un compañero en Whatsapp me parece de niños", se quejaba el colaborador. Sin embargo, esta vez, el presentador no coincidió con la opinión de Del Val y salió en defensa de Ayuso: "Ayuso es auténtica aunque moleste".

"Por favor, yo quiero que le preguntes a Ayuso quién filtró que tiene bloqueado a Teodoro García Egea. Quiero saber a quién le beneficia realmente que se haya conocido de manera manifiesta su enemistad, si a ella o a él", le pedía el escritor a Motos, haciendo referencia a a la visita de Ayuso de este martes. "Hemos hablado con ella y ha propuesto una cosa que está muy bien. Viene aquí con toda la tensión y hay que estar a altura. Va a hacer una cosita que si le sale bien va a llamar bastante la atención y ahí lo dejo", adelantaba el presentador sobre la visita de Ayuso.