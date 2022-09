Pablo Motos: "Entrevistar políticos en 'El Hormiguero' da bastantes problemas a nivel personal"

'El Hormiguero' es uno de los programas más exitosos de nuestra televisión. Presentado por Pablo Motos, el espacio de Trancas y Barrancas lleva más de una década formando parte de la parrilla. Fue estrenado en septiembre de 2006 y, desde entonces, no han dejado de crecer, anotando cada vez mejores datos hasta hacerse casi cada noche con el minuto de oro y el programa más visto del prime time.

De hecho, el programa de Antena 3 despidió la última temporada como líder de su franja por octavo año consecutivo. El espacio cerró el 2021-2022 con un 15,6% de cuota de pantalla media y 2,4 millones de espectadores, marcando así el segundo mejor resultado de su historia. De hecho, su última entrega fue marcada por su programa número 2.500, el que aprovecharon para homenajear a cada uno de los trabajadores y recordar tanto la historia como anécdotas del formato.

Ahora han dado inicio a la temporada número 17, teniendo como meta llegar hasta los "20 años de programa", tal y como cuenta Jorge Salvador en una entrevista para COPE. Empiezan esta nueva entrega con algunos cambios entre los colaboradores, entre los que destaca la incorporación de Omar Montes y Lali Espósito, y con el objetivo de "volar más alto, conseguir momentos mágicos y hacer cosas que parecen imposibles en directo", según apunta Pablo Motos.





¿Qué esperáis de esta nueva temporada?

Pablo Motos: Volar más alto, conseguir momentos mágicos, hacer cosas que parecen imposibles en directo, ser un área de descanso donde la gente pueda pasar un buen rato después de un día duro de trabajo… Y sobre todo ser útiles.

Jorge Salvador: Esta temporada lo que queremos es divertirnos y entretener.

¿Por qué decidisteis incorporar a Lali Espósito y a Omar Montes como colaboradores? ¿Qué esperáis que aporten al programa?

J.S: Cada temporada buscamos alguna cara nueva que sorprenda y que nos aporte su energía. Siempre es una aventura nueva.

Tanto Pablo Motos como 'El Hormiguero' son conocidos a nivel internacional ¿Cómo llevas este nivel de éxito? ¿Y cómo afrontáis el haber traspasado fronteras?

P.M: Me parece un milagro, hace poco estuve en Miami pensando que allí no me conocería nadie y me pasé el viaje haciéndome fotos. La gente de fuera es muy amable, muy respetuosa y muy agradecida. Es un gusto.

Por el programa han pasado muchos colaboradores que se han convertido en míticos del formato como El Hombre de negro, Flipy, Jandro... ¿Os gustaría recuperar a alguno de ellos? ¿Cómo os enfrentasteis a sus despedidas?

J.S: A mí me gustaría que nadie se fuera. Siento al equipo como una familia y cuando alguien se va siempre da pena, pero eso nos obliga a renovarnos.

¿Pensáis en darle algún giro al programa o mantener este formato hasta el final?

J.S: La primera idea de ‘El Hormiguero’ era para un late night, luego Cuatro decidió arrancarlo por las tardes y eso nos hizo cambiar la perspectiva. Pero nuestra idea ha sido siempre que ‘El Hormiguero’ fuese un programa para toda la familia.









El tener tanto éxito implica verse expuesto a los haters y Pablo Motos ha sido criticado en alguna ocasión por alguna entrevista. De hecho, en una entrevista dijiste que "eres un profesional de cagarla" ¿Cuándo has sentido que realmente habías metido la pata? Incluso provocando que te fueras mal a casa.

P.M: No las he contado, hay veces que en el directo las conversaciones van muy deprisa y puedes decir algo inconveniente, pero nunca hay mala intención.

Teniendo en cuenta cómo se recibieron las entrevistas previas a las elecciones a los diferentes candidatos de los partidos ¿Tenéis pensado repetirlo para las próximas?

P.M: A mí no me apetece mucho porque da bastantes problemas a nivel personal, pero sé que lo haré. ‘El Hormiguero’ permite ver muy bien a los candidatos porque la conversación no va a ir solo por los temas que ellos se traen más que estudiados a las entrevistas… Lo que intento en estas entrevistas es que la gente vea quién es el candidato y qué quiere. Eso en las entrevistas oficiales no se puede hacer. Averiguar el tipo de personalidad que tiene alguien te puede dar muchas pistas de cómo va a mandar si es que gana.

Llevas muchos años viviendo por y para 'El Hormiguero' ¿Te planteas ponerte al frente de otros programas o piensas en jubilarte también de mano de Trancas y Barrancas?

P.M: No puedo hacer predicciones de futuro porque casi siempre las incumplo. La última que hice cuando estaba en la radio es que jamás volvería a la tele, y aquí me tienes.





Una vez alcanzada la temporada número 17, siendo una vez más líder de la noche ¿Cuál es vuestro próximo objetivo con el programa?

J.S: Para mí el objetivo es conseguir llegar a 20 años.