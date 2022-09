Pablo Motos confiesa su momento más surrealista durante sus vacaciones en Miami: "Me parece un milagro"

Hace unos meses, 'El Hormiguero' se despidió por todo lo alto al terminar la temporada como líder de su franja por octavo año consecutivo. El programa cerró el 2021-2022 con un 15,6% de cuota de pantalla media y 2,4 millones de espectadores, marcando así el segundo mejor resultado de su historia. De hecho, su última entrega fue marcada por su programa número 2.500, el que aprovecharon para homenajear a cada uno de los trabajadores y recordar tanto la historia como anécdotas del formato desde su inicios.

Ahora han comenzado una nueva temporada que ha empezado por todo lo alto y con grandes invitados, entre los que han destacado Sonsoles Ónega, Chanel, Paz Padilla, Quevedo, Becky G, Romeo Santos o Carlos Alcaraz, entre otros. De hecho, el tenista ha sido el primero en marchar la mejor cuota del año con Trancas y Barrancas al marcar un 19.3% de la audiencia, además de ser el segundo de emisión más vista de este inicio de temporada con 2.662.000 espectadores.

De cara a los próximos años, tal y como ha señalado Jorge Salvador en una entrevista para COPE, tienen como objetivo llegar hasta los "20 años de programa". Empiezan esta nueva entrega con algunos cambios entre los colaboradores, entre los que destaca la incorporación de Omar Montes y Lali Espósito. Asimismo, tienen como objetivo de "volar más alto, conseguir momentos mágicos y hacer cosas que parecen imposibles en directo", según apunta Pablo Motos.

Como consecuencia de su éxito, el programa de las hormigas ha traspasado fronteras y han pasado a ser conocidos a nivel internacional gracias a sus grandes invitados, dado que muchas veces han sido visitados por grandes estrellas de Hollywood como Matthew McConaughey, Ryan Reynolds, Jared Leto, Jennifer Lawrence o Jennifer Aniston, entre muchos otros. Gracias a ello, el rostro del presentador ha pasado a ser reconocido en todo el mundo.









"Me pasé el viaje haciéndome fotos"



Así lo ha contado el propio Motos, quien considera "un milagro" ser conocido en tantos países fuera de España y quien vivió un momento surrealista durante sus vacaciones como consecuencia. "Hace poco estuve en Miami pensando que allí no me conocería nadie y me pasé el viaje haciéndome fotos", cuenta el comunicador, aparentemente sorprendido. "La gente de fuera es muy amable, muy respetuosa y muy agradecida. Es un gusto", reconoce.

Sin embargo, la fama no siempre trae cosas buenas. Dada su repercusión, Motos se ha visto envuelto en muchas polémicas estos últimos años y ha recibido muchas críticas en redes sociales, ya sea por alguna pregunta a sus invitados o su forma de llevar las entrevistas. "Hay veces que en el directo las conversaciones van muy deprisa y puedes decir algo inconveniente, pero nunca hay mala intención", se justifica.

Esto también lo sufrió cuando decidieron invitar a los diferentes candidatos de los partidos políticos antes de las elecciones, dado que muchos le acusaron de no ser objetivo o "blanquear el fascismo" por recibir a Santiago Abascal. Es por esto por lo que Motos reconoce que "no le apetece mucho" volver a llevar a políticos al plató de Antena 3, ya que "da bastantes problemas a nivel personal".

"Pero sé que lo haré. ‘El Hormiguero’ permite ver muy bien a los candidatos porque la conversación no va a ir solo por los temas que ellos se traen más que estudiados a las entrevistas… Lo que intento en estas entrevistas es que la gente vea quién es el candidato y qué quiere. Eso en las entrevistas oficiales no se puede hacer. Averiguar el tipo de personalidad que tiene alguien te puede dar muchas pistas de cómo va a mandar si es que gana", declara el presentador, señalando que volverán a hacerlo.