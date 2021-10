Pablo Motos, antes de Antena 3: los delitos que cometió de joven y los resultados de sus operaciones estéticas

Pablo Motos Burgos, popularmente conocido como Pablo Motos, es un exitoso presentador español que se ha convertido en un mítico rostro de Antena 3. Su reconocimiento se debe, principalmente, a su presencia en 'El Hormiguero', programa que conduce desde 2006. Además, es copropietario, junto al productor televisivo Jorge Salvador, de '7 y acción'. Productora en la que ha desarrollado proyectos como 'Tonterías las justas', 'Otra movida' o 'Así nos va', además del programa de las hormigas.

Sin embargo, Motos empezó su carrera en los medios de comunicación como locutor y director de la Radio de Requena. Desde entonces, trabajó en otros programas como 'Aquí hay más de uno', 'Mareando la perdiz', 'Hacia el dos mil' o 'No somos nadie'. Para ello, llegó a estudiarse el diccionario con el objetivo de hablar mejor y parecerse a Iñaki Gabilondo o Luis del Olmo. El salto a la televisión lo dio gracias 'Megacine', un espacio de Canal Nou. Además, fue uno de los creadores de 'El club de la comedia', donde coordinó los guiones los tres primeros años.

Desde entonces, se mantuvo en la pequeña pantalla, pero trabajando tras las cámaras. Fue coordinador de guion y productor ejecutivo de conocidos programas como 'La noche... con Fuentes y cía' o 'La hora de José Mota', en este último también debutó como actor en la piel de Vincent van Gogh.

Aunque el proyecto que le catapultó a la fama no llegó hasta 2006. Motos se puso al frente de 'El Hormiguero' en Cuatro hasta 2011. Durante el primer año, era un programa semanal que se emitía los domingos por la tarde y, a partir de 2007, comenzó a hacerse de lunes a jueves y el sábado noche. En 2011, el espacio de las hormigas se trasladó a Antena 3 con un cambio de nombre: 'El Hormiguero 3.0'.

Desde entonces, es uno de los presentadores más reconocidos de nuestro país, ya que se encuentra al frente de uno de los programas más vistos de la televisión nacional y que dominan el prime time desde hace años. Tanto que, en 2007, también dio las Campanadas en Cuatro junto a Trancas y Barrancas.





A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.

Familia

Pablo Motos es hijo de Amelia Burgos y de un cocinero del hospital de Requena. Ambos son anónimos, aunque la madre del presentador se hizo conocida por entrar en directo en el programa de Antena 3 en varias ocasiones. También tiene una hermana mayor. Proviene de una familia humilde: "Humildes no, lo siguiente", remarcaba el propio presentador.

Su padre, además de cocinero, por las tardes trabajaba en la fundición y, los fines de semanas, vendía revistas de ganchillo. En este último empleo, contaba con la ayuda del pequeño Motos con el objetivo de que a sus clientes les diese pena y comprasen las revistas. El comunicador tenía una estrecha relación con sus padres, aunque de pequeño no se lo puso fácil, ya que, cuando trabajaba con su padre, era uno de los pocos momentos en los que se comportaba bien.









Complicada infancia

Motos fue un niño hiperactivo, tal y como reconoció él mismo en 'En la tuya o en la mía': "Era un niño hiperactivo sin diagnosticar". Hasta llegó a incendiar la casa de sus padres en dos ocasiones. Hasta tiró al suelo la televisión de su casa para que sus padres se viesen obligados a comprar una nueva que ofreciese la imagen a color. "Cuál sería el castigo… ¿Cuarenta segundos de azotes?", contaba Motos, haciendo referencia a lo que se le pasaba por la cabeza de niño.

Por este motivo, el sótano se convirtió en su segunda casa, ya que sus padres siempre le castigaban con quedarse abajo y no salir a la calle. Fue entonces cuando el conductor del espacio de las hormigas empezó a explorar en su imaginación, ya que era el único entretenimiento que tenía.

Durante su adolescencia, fue un joven bastante rebelde y solía entrar en casa a robar para después venderlo y sacarse un dinero. "Entrábamos en las casas y robábamos cosas que luego vendíamos por ahí", contaba a Bertín Osborne. Incluso, según reconoció en el mencionado programa, experimentó con las drogas durante su etapa como DJ. "Probé las drogas una vez y dije, ya no más", contaba.

Sin embargo, fue un trágico episodio el que le hizo recapacitar y reorientar su camino. Un amigo suyo, el Tani, murió durante una persecución policial y esta pérdida le cambió para siempre. Fue entonces cuando comenzó a pensar en su futuro y retomó los estudios. Aunque cuenta con una gran carrera en los medios de comunicación, en su juventud se decantó por estudiar Formación Profesional en la rama de electricidad. Mientras tanto, el presentador daba clases de guitarra en la Escuela Americana, trabajaba como limpiacristales y era DJ en una discoteca de Requena.









Pasado como músico

Descubrió su pasión por la música gracias a un vecino del pueblo que tenía una peluquería, quien le enseño a tocar la guitarra. Esto le llevó a ser profesor de guitarra y sacarse sus primeros ahorros dando clases "al hijo del pijo del pueblo". Esto no hizo más que crecer su pasión por la música y, con los años, empezó a trabajar como DJ en discotecas y pubs de Requena y alrededores. Fue su trayectoria como DJ lo que le llevó hasta Radio Requena

Esto le llevó a participar en el Festival de Benidorm de 1993 junto a Fernando Romero y compuso el tema 'Sabed amigos', ganador del primer premio. Además, colaboró también en la canción 'Marco' de Melendi, la que hablaba de su hijo. Los beneficios del tema fueron destinados a la Federación Española de Fibrosis Quística.

Faceta como editor

Aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera en los medios audiovisuales, también probó suerte en la prensa escrita. Escribió en la edición Comunidad Valenciana del diario El Mundo. Además, participó en la edición de algunos libros de humor, juntos a sus compañeros de la radio y la televisión, como 'No somos nadie' y 'Frases célebres de niños'.





Vida sentimental

Pablo Motos comparte su vida con Laura Llopis. El presentador conoció a su pareja durante su etapa en Onda Cero Valencia, él como presentador y ella en producción. Cuando se conocieron, Laura ni se fijaba en Motos, lo que a él le desesperaba, aunque nunca se rindió. Una día, la productora comentó que tenía frío en el trabajo y al presentador se le ocurrió escaparse del estudio para comprarla un calefactor y entrase en calor. Este gesto terminó llamando la atención de Laura, quien terminó cayendo en los encantos de Motos.

Poco a poco, se fueron haciendo amigos, pero Pablo ya estaba enamorado de ella. Una de las veces que él la llevó a casa, vio su oportunidad para declararse y le preguntó si le gustaba o no. Elle no supo que responder y se limitó a contestar con un 'bueno'. Esta reacción fue suficiente para que el comunicador se atreviese a lanzarse. Ante la sorpresa que se llevó Motos, la pareja casi sufrió un accidente cuando el presentador se saltó una rotonda y fue todo recto hasta aparcar para darle un beso.

Laura ha ido siguiendo los pasos de Motos, ya que también formaba parte de 'No somos nadie' y, actualmente, es guionista de 'El Hormiguero'. Ella tiene dos hijas de su anterior pareja, Cristina y Laura Correa, que también forman parte del equipo de producción del programa de las hormigas. Una de ellas también es guionista, mientras que la otra trabaja en atrezzo. El presentador mantiene una gran relación con sus hijastras.









Productor

Además de fundar '7 y Acción' con Jorge Salvador, Motos es dueño de la compañía Japala Japala S.L., en la que ocupa el cargo de administrador único desde 2011. Los años anteriores compartió el cargo con su mujer, Laura Llopis. La pareja fundó la compañía en 2001 para la producción, postproducción y realización de eventos, anuncios publicitarios y cualquier tipo de programas en medios audiovisuales.









Operaciones estéticas

Aunque nunca lo ha anunciado públicamente, Pablo Motos reconoce el haberse sometido a retoques estéticos. En los inicios de su carrera, acudió a Barcelona para operarse de la vista, concretamente por un ojo vago. El médico le advirtió de que debía hacerle varias pruebas previas a la operación, pero el comunicador insistió en acelerar el proceso y hacerlo todo el mismo día. Como consecuencia, tal y como contó Motos en el programa de Bertín Osborne, acabó viendo doble: "Con la misma nitidez que te veo a ti ahora veía otro Bertín Osborne al lado".

Poco después, el comunicador quiso arreglarse los dientes y se sometió a una intervención de doce horas. Sumado a la operación del ojo, Motos estaba tan nervioso por su estado que terminó arrancándose los dientes: "Me levanto viendo doble y con los dientes hacia fuera".

Aunque no estaba muy convencido por las malas experiencias que había tenido con las operaciones estéticas, se dejó convencer y le pusieron botox alrededor de los ojos ojos y en los pómulos. "Me dejaron chino... Me dejaron dos bultos como Monchito", decía el presentador muy sarcástico. Sin embargo, unos meses después, recuperó su vista, se le pasó el efecto del botox y se volvió a arreglar la dentadura.









Sus problemas de salud

Tal y como ha contado el conductor del espacio de las hormigas en varias ocasiones, es alérgico a los gatos y asmático. El asma es uno de los motivos por los que el presentador estaba realmente preocupado cuando dio positivo por coronavirus, ya que el virus puede afectar a los pulmones. Por este motivo, Motos reconoció que hacer deporte a diario le había salvado: "Hacer deporte, el que sea. Algo que no os cueste mucho. Hacer deporte 10 minutos al día, salir a caminar, caminar deprisa o hacer flexiones 5 minutos es hacer deporte".

"Yo tenía un problema grande y es que yo soy asmático, con lo cual si pillaba el covid era un problema. Y también tenía una ventaja grande, y es que hago mucho deporte. Dicen los médicos que eso es lo que me ha salvado, al menos de momento. Mi sistema inmunitario está fuerte porque hago deporte cada día. Lo que te cambia la vida no es lo que haces de vez en cuando: es lo que haces a diario", explicaba









Dinero

Pablo Motos es uno de los presentadores más exitosos del momento, por lo que también es uno de los mejor pagados. Según afirma el diario 'ABC', el comunicador cobra 4 millones de euros anuales, un sueldo que solo iguala Ana Rosa Quintana. Su mayor fuente de ingresos es su trabajo en la televisión, concretamente en 'El Hormiguero', aunque también tiene ingresos que provienen de sus empresas, principalmente de '7 y Acción'.

La productora que dirige junto a Jorga Salvador ha desarrollado formatos muy reconocidos, entre los que destacan 'Otra Movida', 'Tonterías las justas', 'Amazonas clandestino' o 'El desafío', además del programa de las hormigas. Por este motivo, en 2017, la empresa llegó a facturar 26,2 millones de euros. De la misma manera, a través de Japala Japala S.L., en 2016, obtuvo un beneficio de tres millones.