Orestes sorprende a Roberto Leal en 'Pasapalabra' al revelar el apodo con el que se refiere a Rafa

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul. A pesar de ello, en esta ocasión, los concursantes marcaron su tercer empate consecutivo.









"Jaime el Carnotauro y Rafa el Megaterios"

"Tres programas consecutivos. Tres empates entre Rafa y Orestes", anunciaba Roberto Leal al inicio del programa, lo que fue recibido entre aplausos. "Y, en total, son 9 empates ya. Y, los tres últimos, a 22 aciertos", remarcaba Leal. "Creo que este es el empate más espectacular de Orestes porque le quedaban cosas rarísimas y le vienen cosas a la cabeza", decía Rafa, mostrando así su admiración por su rival. "Cuando sea el gordo de Navidad, le voy a preguntar a Orestes que número se le viene a la cabeza", agregaba entre risas.

"A veces hay palabras que me vienen al subconsciente y no las tengo seguras, pero pienso que si me ha venido será por algo. He empezado a apostar por eso y me ha salido bien", explicaba Orestes. "Todo lo que es empatar contra este es ya una sensación de respiro", aseguraba. "¿Cómo le llamabas a él?", preguntó el presentador a Orestes. "El Megaterios", contestaba. "Jaime el Carnotauro y Rafa el Megaterios", confesaba el concursante, haciendo referencia a los apodos que pone a sus rivales más fuertes. "¿Sabes cómo le llamo? Su Rafestad", agregaba Orestes, desvelando así la otra forma con la que se dirige a Rafa, lo que provocó las risa entre los presentes en el plató.