Nuria Roca, obligada a disculparse en 'La Roca' por lo que pasó con Esperanza Aguirre en pleno directo

El pasado domingo, Nuria Roca volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Roca'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, la presentadora realizó una conexión en directo con Esperanza Aguirre.

La conductora del espacio aprovechó la entrevista con la ex política para analizar la actualidad política y, concretamente, la guerra interna del Partido Popular entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. "Me pilla de puente con los nietos", comenzaba diciendo la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid. La entrevista se desarrolló con total normalidad. Sin embargo, desde el principio, el audio de la conexión no era bueno, lo que impedía seguir la conversación con facilidad.

A pesar de ello, el programa continuó con la entrevista de esta manera. Ante esto, los espectadores no dudaron en pronunciarse en redes sociales, concretamente quejándose por la calidad de la entrevista. "Estáis haciendo el ridículo" o "No les da vergüenza emitir una entrevista con ese sonido entrecortado que no se entiende nada", se quejaban.

Consciente de ello, Roca se vio obligada a disculparse con la audiencia: "La estamos escuchando un poco regular así que voy a pedir disculpas a toda la audiencia que a lo mejor no escucha todas las palabras de doña Esperanza Aguirre". No obstante, la presentadora siguió adelante como si no pasase nada ni mostró ninguna intención de cortar la intervención de Aguirre. Esto se debe a que el problema de audio venía del ordenador de la ex política.









"Yo siempre he sido una entusiasta de Pablo Casado"

Sin percatarse del problema. Aguirre siguió hablando y no dudó a la hora de opinar sobre la guerra entre Casado y Díaz Ayuso: "Yo siempre he sido una entusiasta de Pablo Casado, lo he ido siempre y estoy absolutamente sorprendida por su comportamiento. Y como a Isabel la puso Pablo lo que tiene que hacer es acabar con esta absurda discusión".

"Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la política que yo creo que en este momento tiene más apoyo popular, desde luego en Madrid", opinaba la entrevistada, mostrando así una vez más su admiración por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. "Hemos recuperado muchos votos de Ciudadanos, en Madrid todos. Y los de Vox estoy convencida de que apoyarán a Pablo Casado para ser Presidente del Gobierno", decía por otro lado.

Ante esto, la presentadora quiso preguntarla por Yolanda Díaz. "Comparar a Ayuso con Yolanda Díaz es comparar a una persona votada de forma abrumadora con otra que iba en una lista", declaraba Aguirre muy clara tras reconocer que no tiene nada en contra de ella, menos el que sea "comunista" porque no le gustan "los comunistas".