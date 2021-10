Nuria Roca desvela en 'El Hormiguero' los retoques estéticos que se ha hecho: "Quiero estar lo mejor posible"

Este jueves, 'El Hormiguero' cerró la semana con Tamara Falcó, quien fue entrevistada por Pablo Motos para presentar su nuevo libro de recetas, 'Las recetas de casa de mi madre'. Esta vez, la hija de Isabel Preysler volvió a ser una invitada para el espacio de las hormigas, aunque, poco después, regresó como colaboradora junto a sus compañeros de tertulia como cada semana. Falcó se unió a Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val para comentar los temas que propuso el presentador.

"¿Os han tenido que rebajar algo alguna vez?", quiso saber el conductor del espacio de Antena 3. Por su parte, Falcó reconoció que le pidieron reducir su consumo de café: "A mí el café cuando viajamos porque mi hermana y mi madre no tienen muy buen despertar y no me dejan desayunarlo".

"A mí una época Esto lo tengo que confesar", decía entonces Nuria Roca entre risas, mientras Juan del Val asentía con la cabeza. "A mí hubo una época en la que me dio por comprar todas las cosas de la Teletienda". "Todo, todo, todo", corroboraba su marido. "La cuestión es que, a esas horas, todo lo veía interesante y práctico", se justificaba la presentadora de 'La Roca'.

"De repente, llegabas a casa y te enseñaba lo que había comprado con mucha ilusión", recordaba Del Val. "Es que, además, llegaban cosas en cajas de cartón muy cutres que no tenían ni instrucciones ni nada, y yo no sabía ni como utilizarlos", reconocía la colaboradora. "Me llegué a comprar un aparato para reducir los brazos. Era un aparato muy rústico y no lo utilicé nunca. Entonces, ahí ya, Juan me dio un toque porque me compraba todo...", agregaba.









"No me importa envejecer"

"A mí ella me tuvo que dar un toque una vez con la música", confesaba Del Val, refiriéndose a su mujer. "Dos años escuchando flamenco cada vez que me montaba en el coche. Cuando se pasó el efecto de los 18 meses del enamoramiento, le dije que ya estaba bien. Quítame las palmas", contaba Roca, entre risas.

Por otro lado, el comunicador puso sobre la mesa el tema de envejecer y los retoques estéticos para evitarlo. "Yo no me he retocado nada, pero porque no me importa envejecer. Quiero estar lo mejor posible, eso sí, que se note que me cuido, pero no estar más joven", confesaba entonces Roca, dejando claro que ella nunca se ha hecho nada, pero que le gusta cuidarse.

"Estoy a punto de cumplir 40 y, la verdad, es que lo estoy deseando, según mi madre ha sido su mejor época y yo no volvería ni a los 20 o los 30", decía por su parte Falcó, asegurando que no le preocupa envejecer.