El nuevo trabajo televisivo de Mónica López tras un año alejada de TVE por su salida de 'La Hora de La 1'

Mónica López pasó a formar parte de las mañanas de TVE en septiembre de 2020, cuando se estrenó como presentadora de 'La hora de La 1'. No obstante, tan solo unos meses después, la cadena pública decidió prescindir de ella como conductora del espacio, dejando en el aire su futuro. Como consecuencia, en la siguiente temporada, Silvia Intxaurrondo y Marc Sala fueron elegidos para ponerse al frente del programa de La 1. La cadena decidió prescindir de López por las constantes críticas que la acusaban de no ser objetiva y de no tratar de igual manera a todos los políticos durante las entrevistas.

Desde entonces, la comunicadora apenas ha tenido presencia en la pequeña pantalla y solo ha aparecido de forma esporádica en la cumbre del clima del 'Telediario'. Como consecuencia, los espectadores seguían sin tener claro el futuro de López en la cadena. Sin embargo, Esteve Crespo, el ex-director de contenidos informativos de TVE, aseguró el año pasado que la presentadora seguiría formando parte del equipo.

"En RTVE no queremos renunciar a nuestro talento. Ella va a estar encuadrada dentro de las diferentes áreas de conocimiento que abarca dentro de su formación profesional. Se cuenta con ella en diferentes ámbitos y va a tener su presencia en RTVE", decía entonces el directivo, dejando claro que querían seguir contando con López en el futuro.









El futuro de Mónica López en TVE

Es por esto por lo que, un año después, de cara a la nueva temporada televisiva, TVE ha decidido que Mónica López retome su puesto como presentadora de 'El Tiempo'. De hecho, tal y como apunta 'Bluper', ella cogerá las riendas de una de sus entregas. Respecto a esto, la dirección también ha decidido que las ediciones de 'El Tiempo' durante entre 5 y 6 minutos.

De esta manera, la idea de la cadena pública es que la comunicadora vuelva a ponerse al frente del área de meteorología, dos años después de haber abandonado el puesto para coger las riendas de 'La hora de La 1'. Esto se debe a que López fue la jefa de meteorología durante 11 años, donde fue sustituida por Albert Barniol cuando emprendió su partida.

Este es otro de los cambios que ha puesto en marcha Televisión Española de cara a la nueva temporada televisiva, coincidiendo con el nombramiento de Josep Vilar como director de contenidos informativos tras la dimisión de Crespo. Otra de las grandes modificaciones es la salida de Ana Blanco del 'Telediario' tras más de 30 años como presentadora. Esto se debe a que la presentador se encuentra trabajando en un nuevo espacio de actualidad en TVE.

Por este motivo, ya se están barajando varios nombres como nuevo presentador de los informativos. Por el momento, el nombre que más suena es el de Alejandra Herranz, ya que era la sustituta habitual de Blanco durante las vacaciones.