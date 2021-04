El motivo por el que Terelu Campos abandonó entre lágrimas el plató de 'Viva la vida': "La carne de gallina"

Cada domingo, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que el 4 de abril los espectadores estaban muy expectantes ante el estreno de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' los fines de semana.

Unas horas antes del estreno, el debate del programa presentado por Emma García fue acaparado por lo que se iba a descubrir sobre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. El programa aprovechó la presencia de Terelu Campos y Carmen Borrego como colaboradoras, ya que ambas son grandes amigas de Rocío Carrasco y se han mostrado muy afectadas por sus declaraciones.

Campos intentó mantener la compostura durante todo el programa, aunque estaba visiblemente emocionada, pero terminó por abandonar el plató con lágrimas en los ojos. Esto se debe a que José Antonio Avilés hizo un comentario referido a Rocío y David Flores, los hijos de Carrasco que no tienen relación con ella. "Emma, perdona. Yo voy a decir una cosa que quizá todo el mundo se me eche encima. Hay una parte de esas dos víctimas, como dice Rocío Carrasco, que tanto a Terelu como a Carmen las llama 'titas'", comentó el colaborador, consciente de lo que podía pasar tras su comentario.

Después de unos segundos en silencio sin obtener respuesta, la hija mayor de María Teresa Campos negó con la cabeza, mostrando su desacuerdo con hablar de los hijos, y abandonó el plató entre lágrimas. Ante su reacción, sus compañeros se mostraron muy sorprendidos y Emma García confesó que no entendía lo que estaba pasando.

El motivo de la reacción de Terelu

"Claro, Avilés, es que es una situación que ella ha vivido hace muy poquito", dijo Isabel Rábago, intentando justificar la reacción de la colaboradora. "¿Quieres decir que el niño le tiene mucho cariño a Terelu y a Carmen?", preguntó la conductora del espacio de Telecinco, refiriéndose a David Flores. Dado que nadie parecía a entender a Campos, Carmen Borrego decidió salir en defensa de su hermana.

"Conocemos desde hace mucho a David. Nosotros nunca hemos hablado de él ni vamos a hablar porque no es un personaje público y nunca se ha expresado. Eso no quiere decir que nosotras no lo hayamos pasado mal", declaró Borrego. "Por el tipo de persona que es, porque es adorable, se me pone la carne de gallina", aseguró. Acto seguido, Campos recuperó su asiento un poco más calmada, aunque con los ojos llorosos.

El comentario de Avilés se debió a que visitó Málaga hace unos días para reencontrarse con su amiga, Rocío Flores, y con ella estaba su hermano. Justo cuando estaban juntos, Borrego llamó a los hermanos y David comunicó de su llamada nombrando a la "tita Carmen". A raíz de esto, Avilés pensó que hay mucha información por saber: "Hay cosas que no me cuadran".