El motivo por el que Belén Esteban se vio obligada a pedir perdón a Kiko Rivera: "Le sentó mal"

El enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja sigue acaparando todos los espacios del corazón. Lo que comenzó como una inocente entrevista en 'Sábado Deluxe' para hablar de su vida personal ha terminado como una batalla entre madre e hijo por la herencia de Paquirri. Es por esto por lo que Telecinco emite un especial bautizado como 'Cantora: la herencia envenenada'.

Por este motivo, el hijo del torero ha estado las últimas semanas reencontrándose con su familia paterna en compañía de sus hermanos, Cayetano y Fran Rivera, ya que era su madre quien se interponía en su relación con lo hermanos de Paquirri. Este histórico momento para la televisión fue muy comentado en 'Sálvame' y recibió tantas críticas positivas como negativas.

Por un lado, Belén Esteban fue muy dura con el hijo de La Pantoja y le criticó por pasar por Cantora, de camino a casa de su tío Riverita, y no entrar a ver cómo está su abuela, quien se encuentra muy delicada de salud. Asimismo, la colaboradora del espacio de Telecinco aclaró que no veía mal que fuese a conocer a su tío, pero no le pareció bien que no tuviese ese mismo gesto con la madre de Pantoja.

"Tiene que tener cierto cuidado"

Ante sus declaraciones, Kiko Rivera se mostró muy molesto con Esteban y así se lo dijo. Ha sido la colaboradora quien lo ha contado en el programa: "Ayer, de una forma muy cariñosa, me dijo que cómo había hecho ese comentario. Yo lo entendí". Al darse cuenta del daño que había hecho al hijo de la tonadillera, se disculpó con él. “Me dijo ‘Belén, esto es muy difícil, estás disculpada”, afirmó Esteban, dejando claro que había aceptado sus disculpas.

Asimismo, Mila Ximénez reconoció que se mantenía de lado del DJ. "Tiene que tener cierto cuidado con el tono porque en el caos, Pantoja se crece como nadie", opinó tras comentar que siente empatía por lo que le está pasando a Rivera, aún más desde que le entrevistó.