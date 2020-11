El motivo por el que Arturo Valls se niega a comenzar '¡Ahora Caigo!' con un chiste: "No puedo más"

Este miércoles, Arturo Valls hizo un llamativo cambio en su forma de presentar que ha sorprendido al público de '¡Ahora caigo!'. Acostumbrados a las anécdotas y bromas del presentador, es la primera vez en diez años de programa que el comunicador se niega a comenzar el concurso de Antena 3 con un chascarrillo.

Valls se preparaba para arrancar el formato con un buen chiste cuando se paró en seco y se decantó por hacer una curiosa reflexión sobre el momento por el que el mundo está pasando, como consecuencia de la pandemia por la covid-19, tras reconocer que "no puede más".

"Mira, no puedo más", comentó el presentador después de varios intentos por contar un buen chiste para empezar. Ante la cara de sorpresa de los concursantes y el público, el humorista decidió justificar su actitud: "Os explico que pasa: este programa es grabado. Sí, es grabado, ya lo sabéis. No lo descubrís ahora. 10 años llevamos grabándolo, veranos incluidos. Esto se graba, no pasa nada. Es normal", comenzó explicando, entre risas, para quitar hierro al asunto.

"Así que no sé que chascarrillo hacer, no sé que broma hacer porque, claro, cuando esto se emita, vete tu a saber como vamos a estar... Si podemos salir a la calle, si podemos quedar con seis personas o diez, o solo con el perro...", comentó. "¿Quedará papel de váter en los supermercados?", se cuestionó.

"Cuidaros mucho"

Asimismo, durante su discurso, el presentador no puedo evitar lanzar una pulla a los políticos: "¿Los políticos habrán desertado ya? ¿Seguirán haciendo el imbécil en el Parlamento?".

"Así que solo se me ocurre deciros una cosa. Cuidaros mucho y ponerle comino a las lentejas, que le dan un gustito muy bueno", concluyó Valls para dar paso al comienzo del concurso, mientras era ovacionado por todos los que se encontraban en el plató.